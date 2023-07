La embajadora argentina en Nueva Zelanda es fanática del fútbol

Por Sofía Jaimez Bertazzo (Especial para El Diario)

María Belén Bogado es la embajadora argentina en Nueva Zelanda y es una fanática del deporte: fue jugadora y viene siguiendo muy de cerca el desarrollo del fútbol femenino. Pero su labor también implica un eje clave en lo social, cultural, económico y político que sucede en estas latitudes.

Para la Ministra de Primera con rango de embajadora es muy gratificante tener a la Selección Argentina y el Mundial en Nueva Zelanda. Por estas tierras el fútbol está en crecimiento y poder ver de cerca el mejor nivel incentiva nuevas camadas de jugadores y jugadoras.

Bogado se hizo presente en entrenamientos y partidos de la Selección, compartió el palco con las máximas jerarquías deportivas nacionales e internacionales. En la lluviosa mañana de Auckland aceptó la propuesta de compartir y charlar sobre la vida aquí, su experiencia de vida y laboral.

-¿Cómo ves a la selección?

-Lo que vengo viendo en el campeonato, salvo excepciones como Japón, Alemania y Brasil, los equipos se han igualado un poco más que el anterior mundial, esto que haya pasado de 24 a 32 equipos es muy importante. Argentina está para hacer un papel más que digno y sobre todo fortalecerse como grupo. Debutaron varias de las jugadoras, me imagino esa emoción, muy chicas, muy jovencitas. La hinchada argentina también merece un aplauso, se sintió y trajeron bombos, instrumentos musicales y se escuchó toda la noche.

"Acá es invierno, un temor que tenía la selección es el frío, sobre todo en la Isla Sur. Generalmente en Nueva Zelanda el fútbol es un deporte de invierno, o sea ellos lo juegan en invierno con lluvia, es muy común lluvia, canchas embarradas. Pero tuvimos suerte, buen clima, buena temperatura, el estadio con buena convocatoria. Yo creo que realmente ellas buscaron el partido, pero bueno, hay que seguir alentando, esto es un mundial y así funciona, es fútbol, ¿no? a veces se gana y otras se pierde", añadió.

Sofía y María Belén en un momento de la charla en la embajada argentina.

-¿Cómo es para vos ejercer tu rol día a día?

-Es un honor, un orgullo. Yo soy diplomática de carrera y es la primera vez que estoy a cargo de una misión diplomática, he sido segunda, por ejemplo, en Madrid durante varios años. Esta es una embajada pequeña, la relación con Nueva Zelanda es una relación muy positiva, no hay obstáculos. Es de baja intensidad, es decir, no tenemos todo el comercio y todo el vínculo, porque los dos países tienen áreas de influencia diferentes. Productivamente en la parte agrícola somos muy similares, es decir que no siempre se ve la complementariedad que podría haber. Nosotros tratamos de trabajar en eso para ir generando sinergias de negocios en nichos específicos.

-Además de la producción, ¿qué otros factores en común hay entre los países?

-Somos naciones súper deportivas, amantes del deporte, así que eso también nos une. El año que viene estamos cumpliendo 60 años de relaciones diplomáticas entre Nueva Zelandia y Argentina, y estamos armando con la embajadora de Nueva Zelandia en Buenos Aires, Katherine Beckett, un ambicioso programa durante todo el año para festejar estos vínculos, así que lo que te puedo decir es que hasta ahora ha sido un orgullo, un placer.

“Es un país con el que nos llevamos bien en los ámbitos multilaterales, tenemos muchas coincidencias en todo lo que es derechos humanos, no proliferación nuclear, temas de naciones unidas en los que casi siempre votamos juntos y nos apoyamos mutuamente”, agregó.

-¿Qué mirada tiene Argentina sobre estos territorios y qué podría tenerse en cuenta que no se está mirando?

-Creo que Argentina debería mirar un poquito al Pacífico. Si hoy vemos el mundo con sus tensiones, vemos claramente que un eje crucial es el Indo-Pacífico. Sobre todo se lo digo a las pymes argentinas que quieran internacionalizarse. Nueva Zelanda es un país de los más abiertos en el mundo comercialmente, o sea que es muy fácil traer un producto acá y probarlo.

“Creo que nos hemos olvidado un poco del resto del mundo con esta visión hacia el norte, hacia Euroatlántica. Tiene que ver con nuestra historia migratoria y con los lazos entre organismos. New Zealand es un país muy abierto al comercio, intenta diversificarse, y ante las tensiones globales actuales”, explicó Bogado.

“Yo creo que ha llegado el momento de no depender de nadie, cuanto más pequeño uno es menos debería depender de los grandes. Hay una regla básica de la diplomacia que dice que cuanto más pequeño uno es más debe confiar en el derecho, en las normas. En los países pequeños y medianos como los nuestros, nos sirve un sistema multilateral fuerte. Porque si los grandes se pelean sufre la hierba, dice un dicho hindú, generalmente los países pequeños y medianos somos la hierba”, siguió su razonamiento la diplomática.

“Ojalá que esta visibilización de Nueva Zelandia despierte interés en Argentina. Yo llegué en época de pandemia, donde fue difícil todo el primer año y medio, recién el año pasado Nueva Zelanda abrió sus fronteras, de hecho quienes sacaron la working previo a la pandemia, les dieron la posibilidad de implementarla después. Tuvimos conversaciones, porque normalmente Argentina tiene una cuota de mil plazas, sin embargo el gobierno neozelandés y el mercado de trabajo están padeciendo una demanda de mano de obra muy importante, por lo que pidieron ampliar la plaza”, señaló.

La encargada de la embajada argentina dijo que ella inventiva, “a jóvenes que quieran venir a hacer una experiencia, pero que siempre vuelvan a Argentina. También queremos intentar desde la embajada argentina atraer kiwis que vayan a Argentina, el working holiday program es un programa que está diseñado para que se conozcan las sociedades y se generen vínculos”.

-¿Y en ese caso cómo hacen porque por lo general el argentino viene a buscar acá una mejor situación económica, ¿en qué se interesa el kiwi?

-Yo creo que ahí los dos obstáculos que a veces encontramos, según lo que hemos hablado con las personas que lo han intentado, es que los neozelandeses son menos proclives a aprender otros idiomas, entonces a veces no se animan. O sea, los kiwis siempre hacen una experiencia afuera pero van a lugares donde se habla inglés, es lo más fácil. Lo económico no es prioridad, lo van a tomar como una aventura.

-Si pudiera hacer una recomendación, diría que miren Argentina más allá de Buenos Aires, creo que un neozelandés podría tener una experiencia fantástica en Mendoza, en Córdoba, en Salta, en Entre Ríos, en San Luis o sea que van a encontrar sociedades más parecidas.

-Con más de 20 años de carrera es la primera vez que asumís un cargo de máxima jerarquía, ¿siendo mujer eso cuesta más? ¿Era un objetivo en tu vida?

-Cuando los exámenes para ser diplomático pasaron a ser públicos las mujeres pudieron acceder a más y mejores cargos, pero fue progresivo. En mi camada fuimos 12 mujeres y 13 varones. Yo fui descubriendo mi vocación a través de distintas experiencias educativas, se que lo mío es ayudar. Considero que una diplomacia más efectiva, hoy en día tiene que ser en red, muchísimo más horizontal y mucho más orientada al servicio del público.

La larga charla pasó por muchos momentos: risas, reflexiones e intercambios de ideas. En ella descubrimos una mujer realmente interesante, amable y preocupada por la realidad social que la rodea.