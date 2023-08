Amar para duelar

Desde la mirada de las Constelaciones Familiares, decimos que la pareja se logra solo cuando hemos tomado a nuestros padres por igual, eso incluye honrarlos y aceptarlos a ambos, sin reclamos en relación a su vida de padres, sus decisiones y su destino particular. Así, podemos ser hijos de ellos, y solo si podemos ser hijos, podemos ser luego hombre o mujer, o sea, adultos.

El adulto se despide de sus padres y recién allí va en busca de pareja. De lo contrario, queda ligado a un lazo subterráneo con mamá o papá, o con ambos. Hacer pareja incluye tomar algo del otro, tomar mucho, y poder internalizarlo. Algo así como llevar algo del otro a nuestro corazón, amarlo y aceptarlo. Solo en esta instancia tan íntima somos pareja, y solo si esta instancia está lograda, podremos separarnos si este ciclo concluyó, y hacer un duelo.

Entonces, para poder separarse ¿primero hay que amar? Exacto. Solo si amamos podemos enfrentar con fuerza un duelo. Las relaciones que nunca comienzan, que siempre quedan en veremos, que funcionan como una pareja acordeón, donde separarse y volver es la dinámica propuesta, no llegan a intimar realmente, a conectar e integrar algo en el corazón, y por ese motivo tampoco tienen la fuerza suficiente para separarse.

Algo así como preguntarse, ¿de quién me voy a separar, si no he tomado a nadie? Así se genera y sostiene este movimiento tan desesperante que viven tantas personas en la actualidad, volver eternamente con el ex, para separarse eternamente del ex.

La pareja no se logra nunca, sino que lo que se repite como dinámica es una antigua escena familiar, seguramente inconsciente para la persona. Una escena que ha quedado como dolor o memoria traumática y, con la intención ciega de sanarla, la persona la repite en el ámbito de la pareja.

Como mamá nunca se sintió segura con papá, por el motivo que fuera, mi pareja tampoco se siente seguro conmigo, aunque mi intención es brindarle toda la seguridad. Sin darme cuenta, repito frases, formas de actuar, que celos. Así, rechazamos esto tan doloroso planteando una separación, pero como el problema de fondo sigue vacante, retorno a la pareja con el afán escena, la acentúo, porque mi pareja también está ligada al mismo escenario en relación a su sistema familiar. Como un duplicado del viejo guión, montamos siempre el mismo espectáculo que conlleva falta de crecimiento, amor y evolución. Sanar esta dinámica implica trabajar con el pasado, con lo esencial, con el primer vínculo más importante, la madre y el padre, y recién allí, proponernos salir del guion para buscar el propio, el personal, con la pareja que me represente evolución, y no un circuito rutinario de dolor, ceguera y lealtad al sistema familiar.