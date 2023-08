Un encuentro con la chispa divina que habita en el ser

La reconocida líder espiritual ParamahansaSadvhiTrideviMaa lanzó su nuevo cd denominado “TATriShaktiMaa Mantras Maa”, material que representa y promueve a los oyentes abiertos a sentir la energía vital más allá de la forma, el encuentro con la consciencia suficiente para ser “libres con responsabilidad”, abrazando a sus propias posibilidades de vivir “aquí y ahora” con gratitud.

“Mientras hay vida, hay posibilidad. Somos vida en expansión, no somos dueños de la vida”, expresó la referente sobre la fuerza que encarna su tercera grabación oficial. De acuerdo a lo que comentó, el trabajo discográfico se dio de forma fluida, como la existencia misma lo propone.

Cualquiera que se sumerja en el río de sonidos que propone ParamahansaSadvhiTrideviMaa puede advertir un cosmos que rememora la semblanza más sublime de la creación. Los mantras llevan el alma a rincones impensados, al menos para quienes aún tratan de salir de la noche del espíritu. Las suaves voces configuran una suerte de éxtasis, en un hipnotismo involuntario de gran poder transformador.

“Uno de mis TATri Mantra acharyas en formación, NAIKA ARJUN, ha venido desde San Luis en el TATriashram de Buenos Aires y como yo estaba recién llegada de India, me preguntó si podía traer sus equipos para grabar nuestro primer encuentro. Y le dije que sí. Más allá de que no estaban todos los Mahas, estaba la TATri Karma Mantra Acharya, que ya hace más de 10 años que me acompaña y su guitarra suena en conexión con mi alma y corazón, además de algunos otros Mahas que forman parte de la TATri banda oficial; de la misma manera, me acompaña desde hace más de una década la mayoría. Fuimos los suficientes para representar toda la TATriSampradaya en este nuevo TATri cd y luego, con ARJUN organizamos el masterizado, que también lo ha hecho él en armonía con mi alma”, contó.

No es la primera vez que incursiona en la música. El primer cd fue TATriBhajans Mantra, que grabó en el año 2015 con dos hermanos espirituales, Ramón y Miguel, grandes músicos. El segundo fue Renaissance, todo a capela (grabado en España, inspirado por una devota rusa, MahaAdishwari). Lo cierto es que cada uno se proyectó desde su corazón y se concretó por el amor divino de “los devotos de Dios” a través de sus pasos. También se pueden encontrar otros 6 singles.

En reflexión de la propia ParamahansaSadvhiTrideviMaa, la gente que tenga la posibilidad de escuchar el cd se encontrará con lo sagrado de sus propios corazones, en conexión con la vida, siempre más allá de la forma que la mente pueda proyectar lo espiritual. En otras palabras, el camino para la energía de ĀDiShakti a través de estos TATri Mantras.

El disco se puede conseguir de manera online. Ya se encuentra en las principales plataformas del mundo como Spotify, YouTube Music y Apple Music, entre otras: https://paramahansasadhvitridevimaa.hearnow.com/tatri-shakti-maa-mantras-marga/.

Dos guitarras, un bajo y algunos instrumentos de percusión bastaron para renacer la chispa divina que mora en cada uno. “La música puede elevar o derribar emocionalmente o energéticamente. Hay que estar en observación de cuál se necesita en el momento presente, no permitiéndose invadirse por cualquier sonido. Sin embargo, amo los instrumentos aborígenes de todas las culturas originarias del mundo, principalmente el tambor, que para mí nos remite a la tierra madre y al sonido del corazón afuera y dentro del vientre materno”, destacó.

“Cuando se ordenan los sonidos, todo es música. Y la música, para mí, es de todas las artes lo que más te puede elevar y conectar contigo mismo y los demás. Destacando que siempre y cuando sea que la necesitas, en el momento presente”, concluyó.

En un mundo donde todo está contaminado por energías densas y contaminantes, encontrar música que eleve el espíritu es un hallazgo de luz.