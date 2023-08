River busca el pasaporte a cuartos

River Plate definirá este martes a la noche la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores cuando visite a Internacional, de Brasil, con la ventaja del triunfo como local por 2-1 en el partido de ida. El juego de vuelta de los octavos de final arrancará a las 21 en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.

El "Millonario" defenderá la ventaja del triunfo 2-1 de la ida en el estadio "Monumental" en un escenario adverso, que tendrá cerca de 48 mil hinchas apoyando al equipo dirigido por el argentino Eduardo Coudet, y apenas dos mil riverplatenses. En caso de una derrota de River por un gol de diferencia, el ganador se definirá mediante los tiros desde el punto penal.

Por la Libertadores hoy además jugarán: Fluminense (1) vs. Argentinos Jrs. (1) a las 19 y Atl. Paranaense (1) vs. Bolívar (3) a las 21. Por la Sudamericana, en la vuelta de octavos jugarán: Defensa y Justicia (2) vs. Emelec (1) a las 21 y Newells (1) vs. Corinthians (2) a las 21:30.

Redacción/ALG