Denunció al fiscal que lo investiga, pero igual lo enviaron a la cárcel

Mariano Campillay corrió la misma suerte que Evelyn Mora, su compañera de causa, y este jueves fue trasladado a la Penitenciaría de la capital con prisión preventiva hasta el próximo 20 de octubre. La pareja, que es oriunda de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, está acusada de haber cometido tres robos en una misma noche, todos en Villa Mercedes, con el detalle de que en el último la víctima se defendió y le provocó una lesión al ladrón por la que debieron extirparle el ojo izquierdo. Este lunes, antes de que un juez resolviera su situación procesal, el imputado denunció penalmente al fiscal que lo investiga por haber estado detenido de manera irregular seis días.

Para explicar lo que la defensa de Campillay planteó ayer hay que hacer una breve reconstrucción del hecho.

El viernes 11 de agosto pasado, cerca de las 22, en Pringles y Olloqui, Mora y Campillay amenazaron con un cuchillo y un arma de fuego a un joven para sustraerle su moto Honda Wave negra. Unas cuatro horas después, los imputados se dirigieron hasta el negocio El Sobrino, en Pedernera 1582, rompieron la vidriera del local, entraron y se llevaron golosinas, un aparato para cobro con tarjetas y 4 mil pesos de la caja. Inmediatamente después fueron hasta un kiosco de la cadena El 24 de la 25, en Tucumán y San Martín, donde el joven que atendía se defendió y terminó provocándole una herida al hombre que le comprometió el globo ocular.

Mora quedó detenida esa misma noche y fue conducida al día siguiente, sábado 12, ante el juez de Garantías 4 Santiago Ortiz para una audiencia de formulación de cargos. Fue asistida por la defensora oficial 2 subrogante Stefanía Cifuentes, quien solicitó una prórroga de la detención que venció el lunes 21, día en el que la mujer fue imputada por "Robo con arma, cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar", "Robo simple" y "Robo con arma", con 60 días de prisión preventiva.

Pero el camino de Campillay fue distinto. Tras ser apresado a la salida de El 24 de la 25, malherido, fue trasladado primero al Policlínico de Villa Mercedes y, por la gravedad, trasladado al Hospital Central “Ramón Carrillo” de la capital, donde fue operado y quedó internado hasta el viernes 18.

Ese día el fiscal de Instrucción 3 de Villa Mercedes, José Olguín, libró un exhorto de detención para el sospechoso y comenzó a tramitar su traslado desde la capital para que compareciera en los Tribunales mercedinos, por lo que estuvo alojado en una celda de la Comisaría 7ª de San Luis hasta el miércoles 23.

Al día siguiente, Campillay fue conducido a una audiencia de formulación por los mismos hechos, pero como existen intereses contrapuestos con la versión de Mora pidió otra defensora oficial, la número 3 Cecilia Mithiaux, quien también solicitó una prórroga de la detención que se venció ayer. Hasta entonces el sospechoso estuvo detenido en la Comisaría 40ª de Villa Mercedes.

Privación ilegítima

Este lunes el riocuartense pidió ser trasladado hasta la oficina de recepción de denuncias de los Tribunales para denunciar al fiscal Olguín por haber estado 6 días (del 12 al 18 de agosto) esposado a una camilla del hospital y custodiado las 24 horas por policías que hacían guardias y se relevaban. Además, también manifestó que el lunes 14 su madre y un hermano viajaron desde Río Cuarto para verlo, pero la custodia no se los permitió porque, según les dijeron, Campillay estaba incomunicado.

Esa denuncia motivó que este jueves Mithiaux solicitara la recusación de Olguín. “Lo que hemos evaluado desde la Defensoría Oficial 3 ha sido el mal procedimiento que entendemos se ha dado en relación a la detención del señor Campillay. La demora es una facultad que tiene la Policía, facultad policial, no judicial ni del Ministerio Público Fiscal, y es por un plazo máximo de 24 horas, es decir, que el vencimiento de la misma fue el día 12 a la madrugada. A todo esto el señor Campillay se encontraba en el Hospital Central 'Ramón Carrillo', pero el fiscal de Instrucción no dio cuentas a nadie de ello, ni siquiera en la audiencia de formulación de cargos a la señora Mora”, explicó la funcionaria judicial. “Ni siquiera puso en conocimiento que había un segundo posible imputado en relación al hecho, dónde se encontraba, por qué ni para qué”, ahondó.

“En su denuncia (Campillay) no hace referencia a un delito en particular, pero por los hechos que ha manifestado entendemos que pudo haber una privación ilegítima de la libertad porque no había orden en relación a ello, también del uso de la fuerza pública para hacer efectiva la misma y el delito autónomo de la incomunicación porque no había un documento que indicara eso, al menos hasta el día 18”, detalló Mithiaux.

Ortiz resolvió que la recusación deberá ser revisada por un fiscal de Juicio en los próximos días. En paralelo, la defensora también pidió dejar sin efecto la audiencia de formulación del día 24 por vencimiento de los plazos procesales, pero el juez también lo rechazó, igual que el cambio de calificación legal del primer y del tercer robo, ya que Mithiaux sostuvo que no hay pruebas que demuestren que Campillay haya estado armado.

Finalmente, el magistrado le imputó los mismos delitos que a Mora, "Robo con arma, cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar", "Robo simple" y "Robo con arma", y aceptó el pedido del fiscal de enviar al hombre a la cárcel por los riesgos que implicaría para la investigación si quedara libre. La única diferencia es que Olguín solicitó 60 días de encierro y Ortiz determinó que sea hasta el 20 de octubre, cuando vence la prisión preventiva de su cómplice.

El imputado fue llevado al Penal ayer al mediodía y el traslado también fue cuestionado por la defensa, ya que no se le proporcionó al Servicio Penitenciario Provincial ni la historia clínica del reo ni la medicación que necesita, no solo para el ojo, sino para un tratamiento psiquiátrico y para otro contra las adicciones.