La decisión de ser feliz

Este es un momento donde la palabra felicidad se cuestiona, el ser feliz es lejano y nos replanteamos qué es la felicidad. Hacemos de todo para ser felices, esperamos tener cosas para decir "soy feliz", pero, generalmente, no tenemos claro qué es ser feliz para cada uno.

¿Cómo me doy cuenta de que estoy siendo feliz?

¿Qué siento cuando soy feliz?

¿Cómo puedo describir qué es mi felicidad?

¿De qué depende para sentir esa emoción?

En la actualidad, podemos encontrar diversas frases sobre la felicidad en distintos sitios que pueden hacernos sentido y pensarla desde otro lugar. Muchas veces nos llega al corazón y nos habilita para el espacio de la reflexión, pero podemos encontrar una característica que es que no sabemos cómo llegar hacia eso que leo y que, además, me gustaría sentir. ¿Cómo llevo a la práctica las frases que me movilizan? ¿Cómo llevo esas frases a ser acciones concretas? ¿Qué camino tengo que tomar para que no sea solo un momento de leer o escuchar?

En esta oportunidad, seleccioné dos frases que vamos a analizar:

- "La felicidad no es algo que se pospone para el futuro; es algo que se diseña para el presente", del empresario estadounidense y orador motivacional Jim Rohn.

Esta frase nos indica la importancia de vivir el presente y dejar de pensar que la felicidad ya vendrá más adelante dependiendo de los objetivos y logros que pueda alcanzar o de las cosas materiales que pueda adquirir.

La felicidad es un estado de ánimo que se puede adquirir con la práctica de la gratitud, con el valor de estar vivos y agradecer por los momentos vividos. Debemos dejar de pensar en lo que no tenemos para poder ser felices y construir una nueva mirada para diseñar el presente y sentir que los momentos vividos son aquellos que me hacen sentir plenamente satisfecho, colmado de amor y felicidad.

- "La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos", del escritor, clérigo y docente estadounidense Henry Van Dyke.

Esta frase nos dice que la felicidad proviene de nuestro interior y no depende de lo que podemos tener en términos materiales.

En conclusión, podemos decir que la felicidad es una actitud que nace de nuestro interior, de nuestro SER, dependiendo de la mirada hacia la vida. El camino para el encuentro con la felicidad es un viaje interior y debe ser descubierto por cada uno de nosotros.

Es importante generar una actitud positiva y aceptar lo que somos, en lugar de enfocarse en lo que no tenemos, y así poder facilitar el encuentro con la felicidad.

Ahora, te invito a crear tu espacio de reflexión y pensar:

¿Qué realmente significa la felicidad para vos?

¿Qué creencias limitan tu felicidad?

Si tuvieras que ponerla en palabras, ¿qué frase podrías crear?

Mi frase preferida es:

“La felicidad es una decisión”.