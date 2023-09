Sobre agostos y septiembres

Las mismas personas que se enfurecieron e insultaron por la denominación de "Día de las Infancias" en vez del clásico y obsoleto "Día del Niño", han demostrado hasta ahora afectarse ni siquiera un poco por otro cambio de nombre. Es que las conocidas como "reinas de los estudiantes" se llaman "embajadoras estudiantiles", con los mismos obsoletos y clásicos parámetros de elección.

Así como en agosto las niñas y niños fueron homenajeados con festejos múltiples, muchas golosinas y regalos, según los bolsillos de sus familias, en septiembre las juventudes copan la primavera.

En las últimas semanas del mes pasado, los comentarios en nuestras redes sociales fueron mayoritariamente reclamos por la forma en que llamamos el festejo por el Día de las Infancias. Fanáticas y fanáticos de la lengua cuestionaron por qué no usábamos el genérico "niño" para incluir a nenas y varones. Gente a la que no podemos explicar individualmente que lo hacemos para poder representar la diversidad de las vivencias en la niñez. A decir verdad, el renombre de la fecha no fue nuestra decisión, solo adherimos a lo dispuesto a nivel país y la recomendación de Unicef, que en noviembre conmemora el Día Mundial de la Infancia.

Esa diferencia que queremos erradicar está muy visible en la página web de uno de los negocios más concurridos de la ciudad donde se compraron regalos para niñas y niños. Allí quisieron dejar bien en claro que las nenas juegan con planchas, cocinas, mates y secadores de pelo y que a los varones les están permitidos los autitos, pelotas, robots y ¡burbujeros! Todo contrastado bien de celeste y rosa, no vaya a ser cosa que alguien ose confundirse de sector.

Desapercibida (por decisión editorial) ha pasado en nuestras páginas la elección de las "embajadoras estudiantiles" que ahora en septiembre participarán de un concurso nacional que, aunque disfrazado, es la clásica compulsa por elegir a una chica que llevará corona, cetro, capa y banda. O sea, una reina. El slogan del certamen determina: "Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera", sin chances para "lo que pueda". Porque la verdad es que a veces somos lo que podemos.

Las candidatas de la provincia resumieron sus proyectos (de vida, personales, estudiantiles, utópicos, etc.) y en muchos de ellos se refleja la preocupación real que tienen por los temas que a adolescentes de su edad les preocupan. Pero en los comentarios queda claro que su aspecto físico es lo que el resto tomó para resaltar de ellas. Incluso por mandato hubo preguntas del estilo: "¿Algo que quieras decirle a todas las mujeres?", forzando un discurso feminista en un espacio que no lo es y que en definitiva reivindica la competencia entre mujeres. No hemos escuchado voces contra esa postura.

A pocas jornadas del Día de la Primavera, avisamos a quienes nos leen que también tenemos previsto decir Día de las y los Estudiantes, para incluir diversidades y porque lo que no se nombra no existe. Pero esa es otra discusión.