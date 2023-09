El amor por el pueblo trascendido por las letras

La Villa de Merlo tiene entre sus vecinos más recordados a Julio Falco, quien fue intendente de la localidad y ocupó varios puestos provinciales y municipales con una gran visión de progreso para la ciudad del microclima.

Para honrar su memoria, la docente e historiadora Natalia Iglesias publicó "Un destino anunciado", una biografía novelada que cuenta la vida y obra del hombre que, entre tantas cosas, fue hacedor de la famosa y transitada Avenida del Sol.

La presentación del libro será este miércoles a las 20:30 en el auditorio del museo Casa del Poeta. Para quienes quieran asistir y acompañar a la autora, la entrada es libre y gratuita.

Si bien Iglesias no tuvo relación directa con Falco, más que compartir el mismo pueblo donde vivían, lo que llamó la atención y motivó a la historiadora a escribir fue el trabajo incansable y amor que tuvo Falco por Merlo. "Si bien él era del paraje Liborio Luna, a 18 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes, Julio se vino a los 20 años a Merlo y lo adoptó como su lugar. Para escribir su historia me entusiasmó la convocatoria que tenía, la capacidad política y su obra en general. Indagar su vida que fue tan rica me resultó interesante", explicó la docente.

9 años pasaron del fallecimiento de Julio Falco, exintendente de la Villa de Merlo.

Natalia realizó más de veinte entrevistas a vecinos, conocidos y familiares de Falco. Además, la madre de Natalia fue muy amiga de la hija del homenajeado.

La presentación de hoy será la tercera de su última publicación. La primera fue en la Universidad de Los Comechingones, muy representativa para Falco, porque fue uno de los que participó activamente de la Comisión Pro Universidad. La segunda fue en la Biblioteca Popular de Piedra Blanca.

"Un destino anunciado" es el segundo libro de Iglesias. El primero también es una biografía novelada y cuenta la historia de su abuela, Irma Romero de Pacheco, quien fue directora de varias escuelas rurales de la zona y actualmente la escuela de Cerro de Oro lleva su nombre.

"Siempre me gustó escribir desde que soy adolescente. Indagué por el relato y cuentos cortos, y ahora comencé con una novela histórica. En el caso del libro de Falco decidí realizar una biografía novelada porque no quería que lo que cuente sea tan estático, más bien realicé una combinación de estilos que me atraían mucho", contó la escritora.

Actualmente, Natalia trabaja en tres escuelas y da clases en el nivel secundario. Desde siempre le gustó ser docente y la mayoría de sus familiares ejercen la misma profesión. Además le gusta la investigación, factor esencial que la llevó a profesionalizarse como historiadora.

"También tengo un programa de radio junto a una colega con la que compartimos anécdotas, efemérides y hechos relacionados con la historia", concluyó.

Redacción/MGE