Carmen Barbieri llega hoy al Cine Teatro con "Inigualables", la obra que comparte con Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti. Antes, la actriz habló con Etc. de las emociones que le trae llegar nuevamente a San Luis junto a sus hermanos del arte.

- ¿Cómo te sentís con la llegada a San Luis?

- Me siento emocionada. Fue en 2018 cuando visité por última vez la hermosa provincia, protagonizando "Bravísima" junto a mi hijo Fede. Fue una experiencia inolvidable y estoy encantada de volver a este lugar lleno de cariño que tiene un público maravilloso. ¡San Luis siempre me recibe con los brazos abiertos!

-¿Cómo te trata esta gira y compartirla con Miguel Ángel y Nito? ¿Cómo fue planear este año de teatro, viajes y encuentro con públicos nuevos?

-Esta es una experiencia verdaderamente maravillosa. Compartir el escenario con Miguel Ángel y Nito (es cómo mi hermano, de hecho mi papá lo adoptó como a un hijo) es algo único. A pesar de nuestras diferencias en el pasado, hoy en día nos llevamos fenomenal y nos divertimos mucho juntos. Planear este año de teatro, viajes y la oportunidad de conectarnos con públicos nuevos ha sido un desafío emocionante. Nos reímos todo el tiempo y estamos seguros de que el público la pasará espectacular. De verdad somos las tres personas que más sabemos “del show” en este país y los que vengan a ver el espectáculo se van a dar cuenta de lo que digo. Disfrutamos cada momento de esta experiencia verdaderamente inigualable.

- ¿Qué es lo que más te atrae de la obra para elegirla como tu actual trabajo?

-Lo más emocionante de "Inigualables" es que reunimos lo mejor de la rutina de cada uno de nosotros en un sólo espectáculo. Nos divertimos mucho, nos reímos todo el tiempo en el escenario y eso es lo que más me atrae de este trabajo. Además, el hecho de que el público quiera vernos juntos y que agotamos todas las funciones en todas las provincias del país es simplemente increíble. Es un proyecto que nos llena de alegría y nos hace sentir realmente afortunados de poder brindarle diversión a nuestro público.

-También estás en la televisión en "Los 8 escalones", ¿Te sentís a gusto en el lugar que estas?

-Además de mi participación en Canal 13 tengo mi propio programa de televisión llamado "Mañanísima", que se emite de lunes a viernes por Ciudad Magazine. Tener mi propio programa siempre ha sido algo que me encantó, y estoy muy feliz de poder volver a hacerlo realidad. Me siento muy a gusto en el lugar en el que estoy en este momento. La televisión me brinda la oportunidad de conectarme con mi público de una manera diferente, de entrar todas las mañanas en la casa de la gente y eso es algo que disfruto enormemente.

-Después de tantos años de carrera en tantas disciplinas, ¿cómo te sentís como mujer y artista? ¿Qué te genera saber que sos una de las mujeres más importantes del espectáculo argentino?

-Después de tantos años de carrera en diferentes disciplinas, me siento agradecida y emocionada como mujer y artista. Crecí en un teatro de revistas, rodeada de talento y pasión por el espectáculo, gracias a mi padre, Alfredo Barbieri. Saber que soy considerada una de las mujeres más importantes en el espectáculo argentino es un honor y una gran responsabilidad. Me llena de orgullo llevar adelante la tradición familiar y seguir brindando entretenimiento al público. Cada día es un nuevo desafío y una nueva oportunidad de crecimiento, y eso es lo que me impulsa a seguir adelante con pasión y dedicación.