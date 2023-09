Leo Maslíah se presenta en la Casa del Poeta

Tanto en la música, en la composición, como en la literatura, Leo Maslíah no siente que su trabajo sea una carrera. Sin embargo, los años de trayectoria en los escenarios le dieron un prestigio que le permitió tener un grupo considerable de seguidores férreos.

Esta noche, el genial artista montevideano se presentará, con entradas a 3.500 pesos, en la Casa del Poeta de Merlo, luego de muchos años de ausencia en la provincia. "Mi paso anterior por San Luis fue muy fugaz, como parte de una gira que abarcaba otras ciudades. Conservo la sensación de una buena comunicación con el público", dijo el pianista respecto al concierto que hace aproximadamente 15 años brindó en el auditorio "Mauricio López".

Para su regreso a la provincia, Leo programó un recital en el que estará solo en el escenario, con un piano eléctrico en el que interpretará "obras propias y ajenas, instrumentales y cantadas, populares e impopulares, textuales o versionadas". O sea, un recorrido por lo que hizo a lo largo de su vida artística.

"Mis conciertos no son ni exclusivamente ni en ninguna medida de música clásica. Es más: no creo que exista tal cosa, es una etiqueta vacía que tiene más que ver con la creación de un mercado de consumo que con hechos o lenguajes musicales", sostuvo el prolífico compositor.

A punto de cumplir 70 años, Maslíah no se imagina una celebración al modo en que su compatriota Rubén Rada festejó sus 80 en Uruguay. "En general creo que esas cosas son más bien iniciativas de productores que de músicos… Por ahora no me acercaron ninguna propuesta y no creo que eso ocurra. Pero si se da va a ser un pretexto para llegar a un público interesado en redondeces a falta de interés por la música", dijo.

Siempre ácido en sus comentarios, Leo editó hace unos años un disco llamado "Últimas canciones" en el que daba a entender que ya no habría nuevas composiciones de ese formato en su discografía. En la charla con ETC, el oriental señaló que alguna canción compuso después de ese álbum "creo que solo con letras de otros autores", pero explicó que el título era intencionalmente ambiguo, como para dejar indeterminado si eran las últimas canciones hechas hasta el momento de la salida del disco "cosa que de todos modos no es cierta, ya que algunas datan de décadas atrás" o si eran las últimas que iba a presentar en su vida.

En cuanto a otra de sus actividades habituales, la escritura, Maslíah dijo que no tiene momentos especiales para abordarla y que sus creaciones surgen cuando florecen las ideas o se decide por fin a terminar cosas que ya había empezado.

Sobre la situación social de su país, Leo dijo que cree que en algunas cosas Uruguay está mejor que otros países del continente, pero que igualmente encuentra desprolijidades, tanto ahora como con los gobiernos anteriores. "De todos modos, no puedo dejar de apreciar cosas como ver al ministro de Ganadería sentado en clase turista igual que yo en un avión, yendo a Brasil la semana pasada. Eso es lindo".

