El desafío de jugar sin Messi

Todo lo que toca Leo es oro. Desde el dorado en sus manos levantando la Copa del Mundo en Qatar, Messi nos conduce en un camino espléndido, repleto de luces que encandilan al resto y allanan la ruta de la Selección Argentina.

Él abre los partidos que parecen cerrarse, como el triunfo del jueves ante Ecuador, y descomprime a sus compañeros haciéndose eco de todo lo que pasa en el rectángulo de césped.

Pero Leo está en duda para jugar el martes en la altura de La Paz, ante Bolivia. Arrastra el cansancio muscular del trajín por el Inter Miami. Él le pidió el cambio a Scaloni ante Ecuador. Y aunque aún no hay decisiones, en realidad él no avisó aún qué hará, se presume que podría no estar en Bolivia.

Leo se quedó en el predio de AFA, que lleva su nombre y apellido, en Ezeiza, y aunque no fueron necesarios estudios, porque lo suyo es cansancio y no hay lesión, se abre la incógnita que es "La Gran Incógnita"... ¿qué va a pasar cuando Messi no esté?

El DT Lionel Scaloni le respondió a El Diario de la República en conferencia de prensa pospartido, sentenciando que irá al máximo con todo el potencial en toda la eliminatoria, que no habrá pruebas ni recambio abrupto. Está claro, el único que puede decir y decidir cuándo jugar y cuándo no hacerlo es el 10. Y el capitán quiere estar siempre, salvo que el físico anuncie descanso. Y es lo que parece anunciar en este momento, abriendo una puerta a un abismo que ojalá recién llegue después del Mundial 2026... el abismo de jugar sin Messi.