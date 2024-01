Por falta de información del gobierno, la Legislatura no trató el pedido de endeudamiento

Al no prosperar la sesión extraordinaria de Senadores, también fracasó la convocatoria de Diputados. Foto: Héctor Portela.

“Informaron lo que quisieron, no lo que le pedimos. Es una falta de respeto al sistema republicano”, expresó un legislador del Frente Justicialista ante la “no respuesta” a los pedidos de informes que le hicieron al Ejecutivo provincial para tener más información actualizada sobre los saldos y movimientos bancarios del Estado puntano.

Ante esta situación este jueves no dieron quórum para autorizar la deuda (anticipo financiero) que el gobernador quiere tomar con el Banco de la Nación.

“Los senadores no bajaron al recinto de sesiones porque el gobierno respondió lo que quiso, menos lo que le pidieron que informara y esto es un atropello a los legisladores. No muestran los números de la provincia, no quieren que los analicemos, pero si quieren endeudar a la provincia”, agregó la fuente.

Al no prosperar la sesión extraordinaria de Senadores, también fracasó la convocatoria de Diputados. “Hay datos que están tirando que no condicen con la programación financiera y no sabemos con exactitud de dónde salieron esas cifras. Tenemos muchas, pero muchas dudas”, completó la fuente.