Senadores del PJ consideran al informe del Gobierno “un intento de engaño”

La Legislatura debía tratar, este jueves, el pedido de endeudamiento solicitado por el gobierno provincial, pero no lo hizo por falta de información. Antes de que el proyecto de ley “Autorización anticipo transitorio para pagos de haberes con agente financiero de la provincia, Banco de la Nación Argentina” fuera debatido en el recinto de la Cámara de Senadores, se había solicitado un informe al Ejecutivo con documentación detallada y precisa. Los senadores del PJ no bajaron luego de leer la respuesta escrita por el ministro de Hacienda, Néstor Ordoñez, considerada “un intento de engaño”. Por eso no hubo quórum en la Cámara alta y la sesión en Diputados también quedó trunca.

Por la tarde, el bloque de senadores Unidad Justicialista se refirió a lo ocurrido en el Poder Legislativo, a través de un comunicado de prensa. Sobre el informe redactado por el gobierno de Poggi, expresó que la solicitud no fue contestada de “manera precisa, fundamentada, responsablemente y con la información de respaldo” pedida.

Para el bloque del PJ la contestación es un “relato” sobre los motivos por los que el Ejecutivo “cree necesario la toma del crédito financiero”. Además, considera la respuesta “una falta de respeto al sistema republicano y un intento de engaño” a los legisladores.

El comunicado enumera la escasez del informe:

1) No acredita con la documentación respaldatoria la imposibilidad de afrontar los pagos de salarios por parte del Ejecutivo.

2) No envía información vinculada a la adenda a firmarse entre el Gobierno de San Luis y el Banco Nación.

3) No detalla montos en concepto de pago de haberes para el mes de enero de 2024, de manera discriminada, ni saldos bancarios, orden de pago, programación financiera, etc.

Entre otros puntos, consideran esa información esencial para hacer “un análisis adecuado y transparente ante la sociedad y en procura del pago sostenido de los salarios de toda la administración pública”.