Riquelme, molesto con Barco: "Lo que hizo el chico está muy mal"

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se mostró molesto con Valentín Barco por su turbulenta ida al Brighton and Hove Albion.

Además, habló sobre el mercado de pases, el no jugar la Copa Libertadores de este año y señaló que un juvenil del club será "de Selección".

Tras lo que fue la conflictiva salida de Barco al Brighton mediante la ejecución de la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, el presidente boquense rompió el silencio y salió a hablar del caso ya que el jugador de la Selección argentina Sub- 23, previo a su firma en Inglaterra, fue duro con la dirigencia del "Xeneize" al señalar que "si tenés interés, el teléfono al menos lo contestas, en relación a las negociaciones por renovar el contrato y venderlo a Europa.

En base a estas declaraciones del defensor en la previa de su firma en el Brighton y su participación en el Preolímpico Sudamericano, Riquelme no se quedó callado: "A mí me tocó ser futbolista. No sé si me fue igual o si le fue mejor que a mí, y a mí me vinieron a comprar un montón que veces y siempre dije que no con 18 años. Depende de cada jugador. Después hay un representante que te quiere convencer. Pero el que firma el papel es el jugador. Lo que ha hecho el chico para mí está muy mal. Vos tenés tu manera. Cuando vos recibís un papel es una decisión suya. Por eso no comparto la pregunta de que se hicieron las cosas bien o mal. Es decisión del jugador, no hay que darle más vueltas. En Vélez ha pasado lo mismo".

"Me propusieron lo hacer lo mismo, pero no hay que darle vueltas. Lo que hizo el chico está muy mal, es así. El representante existe, porque le dice que va a ganar más plata, pero la decisión es del jugador. Y si yo te lo digo es porque yo lo viví. Eso no se hace, ni tampoco está bien lo que hace el otro club (Brighton). La decisión siempre es del jugador. Le ofrecimos renovar por cuatro años, pero el dirigente, que no pateó una pelota en su vida, le recomendó otra cosa. Yo como jugador no había visto una cosa igual a él", añadió el ex jugador de la Selección argentina.

Además, el mandatario de Boca deslizó la idea de una unión del fútbol argentino para afrontar estos casos: "Lo normal es hacer como en Europa, poner una cláusula 50, 100 millones y ya está. Si hacés eso, el representante quiere que el jugador cobre 5, 10 millones. ¿Cómo hacemos? No se puede. Con todo lo que duele y con lo mucho que nos gusta el fútbol. Si River, que ojalá que lo solucione, si el chico no iba a la Selección Argentina tal vez no pasaba eso. Porque el chico jugó un gran torneo. ¿Qué hacemos? ¿Lo mandamos al juvenil o no? Tenemos que buscar la vuelta entre todo el fútbol argentino para defender mejor".

Sobre el mercado de pases, Riquelme se refirió a los tres nombres que se mantienen con posibilidades de llegar al "Xeneize": "A nosotros Palacios nos parece un buen futbolista. Técnicamente bueno, creemos que juega bien. A nosotros nos gustan los que juegan bien. A veces escuchamos 74 nombres. A nosotros, en Chile, este chico nos complicó. Ese día jugó bien. La obligación más grande que tenemos es renovar a los que están".

"Para nosotros Blanco es una oportunidad creemos que buena. Los muchachos del Consejo hablan mucho con los jugadores que van a ir a otro lado, uno de ellos es Molinas. Molinas dijo que le gustaría jugar en Defensa y Justicia por su manera de jugar. Apareció la oportunidad del lateral, que lo ha hecho muy bien en Rosario Central. Queremos darle opciones al técnico para que haya competencia. Se está cerrando", declaró sobre Lautaro Blanco, defensor del Elche considerado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

En cuanto a Lucas Zelarayán, el presidente de Boca explicó que es imposible pagar el pase del ex Belgrano de Córdoba que hoy se desempeña en el Columbus Crew de Estados Unidos: "Me gusta él, me gusta Zelarayán, pero no lo podemos pagar. No tenemos cupo de extranjeros nosotros. Valdez concentra, no sé... Tenemos a Hurtado que hasta junio está en Liga de Quito y entonces no lo podemos traer".

Riquelme no esquivó el hecho de no jugar la Copa Libertadores de América y afirmó: "La ilusión que uno tiene cada temporada y como club es lo que uno quiere jugar. Pero si vos me das a elegir entre quedar afuera y mientras tanto jugar la final... ¿Qué vas a elegir? Si Boca ganaba, Fluminense quedaba afuera. Es raro. Por ahí lo más justo es que los dos finalistas clasifiquen, porque si no termina entrando el sexto o séptimo y vos representas al país.

Pero si me das a elegir yo siempre elijo intentar ganar la final a no jugarla y clasificar por un punto. Vamos a jugar la Sudamericana y esperamos representar a club de la mejor manera en todas las competencias. Tenemos la misma presión que el año pasado con la Copa Libertadores".

Por último, el ídolo boquense sorprendió y destacó un juvenil, que empezará a tener minutos con el entrenador Diego Martínez, como un jugador con futuro de Selección: "Anselmino les va a competir a los centrales. Va a ser jugador de Selección. Si sigue con el crecimiento que va teniendo, con las ganas de aprender que tiene, con la cabeza que tiene. Parece más grande. Creo que va a camino a ser un grandísimo jugador de fútbol".

