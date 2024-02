"Chapa" Yamil presenta "Eroticomedia" en Merlo

Medias de red, peluca rubia y un vestido apretado son las caracterizaciones con las que "Chapa" Yamil se transforma función tras función en "Conchita" Martínez, una pícara sexóloga que se dedica a dar consejos sin dejar de lado el humor.

Por primera vez en San Luis, la homónima de la recordada tenista española famosa por sus duelos con Gabriela Sabatini llega con "Eroticomedia", su unipersonal que en cuestión de segundos se transforma en una clase abierta de sexualidad. La función será este jueves a las 21 en El Barcito de Fermín en Merlo y las entradas se pueden reservar al 2664849576.

"Chapa", quien además de actor y comediante es sexólogo, a medida que transcurre el show da sus "conchitips" para que el público se anime a tener una vida sexual plena y feliz.

Yamil comenzó a dedicarse a la actuación en 1996. En la escuela se despertaron los primeros gustos y apenas egresó de la secundaria no perdió el tiempo y se formó en la interpretación. Trabajó como asistente, hizo castings para películas, series y publicidades, y hasta fue iluminador, todo con tal de estar cerca de los teatros. Además, recorrió diferentes disciplinas como espectáculos infantiles.

Orgásmico: "Conchita" Martínez muestra su stand up este jueves a las 21, en El Barcito de Fermín, Merlo. Para reservas comunicarse al 2664849576

"Conchita", el personaje, nació en 2013 y "Chapa" aseguró que no está inspirado en ninguna mujer en particular, todo sale de su imaginación. "El humor siempre me gustó, me parece que es muy necesario para el bienestar y la salud del ser humano en general. Además me divierte consumirlo", agregó el artista.

El mismo interés tuvo por la sexualidad al momento de armar su stand up. Desde adolescente lee mucho sobre el tema, tiene juguetes que lo estimulan y en algún momento se dio la oportunidad de unir los dos lados: su parte actoral con su parte sexual.

Además de "Eroticomedia", que después de Merlo lo llevará de gira por varias localidades cordobesas, "Conchita" se dedica a animar despedidas de solteras y cumpleaños, generalmente de mujeres, que lo contratan para compartir un momento divertido y picaresco.

"Lo que sucede en el ámbito privado es que, al ser más íntimo, las mujeres se abren mucho más a la terapia sexual. Salen temas más personales, que a veces suman a que pueda hacer mucho humor con eso. Pero también hablamos con seriedad y tocamos temas que son importantes para nuestra vida y la salud", explicó.

"Chapa" agregó que cuando se viste como "Conchita" suceden mil emociones dentro de su cuerpo. "Me transformo en una mujer y me expreso o me siento como tal. Dejo de ser un hombre heterotradicional", concluyó.