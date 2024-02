Un centenar de casillas rodantes llegan al camping de Las Toscas

Con sus hogares a cuestas, este fin de semana largo Villa Mercedes será el patio de un centenar de casillas rodantes que arriban para un encuentro nacional que reunirá a fanáticos de este tipo de vehículos provenientes de prácticamente todos los rincones del país.

El escenario principal es el camping Las Toscas, donde de a poco empiezan a llegar personas de provincias como Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, entre otras, y hasta desde Chile.

La idea de desembarcar en Villa Mercedes nació de la organizadora del encuentro, Marta Chocobares, quien visita la ciudad desde hace más de una década porque tiene varias amistades aquí. "Siempre me ha parecido que es necesario que tenga más difusión, porque es un lugar muy lindo para explotarlo turísticamente. La mayoría lo tomamos como un lugar de pasada. Vamos viajando, cargamos combustible y seguimos. Y no vemos todo lo que tiene hacia adentro", expresó la mujer oriunda de Rufino, quien no tiene un domicilio fijo porque gira por todo el país.

Los encuentros son mucho más que una reunión de camaradería entre quienes comparten una pasión: también se convierten en un empujón para la economía doméstica de cada destino que escogen. "Hay que tener en cuenta que en cada equipo puede venir una sola persona, una pareja o hasta una familia con hijos. Por eso, calculamos que somos más de 200 quienes avasallamos con todo, en el buen sentido: compramos en las carnicerías y las verdulerías, cargamos combustible, buscamos los repuestos", dijo, para dimensionar el valor de la juntada.

Porque además del consumo, también resulta una vidriera para que más gente conozca la localidad y la difunda en sus provincias. "Se genera el boca a boca, que es muy importante para que quienes vengan después no sea solo de pasada", dijo la organizadora.

Al predio, que está a la vera del río Quinto, llegarán casillas rodantes, motorhomes y autohomes, entre otros tipos de utilitarios adaptados para convertirse en viviendas móviles. Chocobares señaló que todas las variantes son bienvenidas y siempre invitan a más personas a sumarse a un movimiento que va en crecimiento.

"Cualquiera puede empezar con su auto y una carpita. La intención es viajar, conocer otros lugares, estar en contacto con la naturaleza y compartir con otros", dijo.

La mayoría de los fanáticos estarán en Villa Mercedes hasta el martes, último feriado del fin de semana largo, y otros se quedarán algunos días más. El lunes, harán un recorrido con el Municipio por museos y lugares emblemáticos de la ciudad, mientras que la jornada siguiente planean hacer una caravana por las calles para que la población los conozca.