Fusiones nacidas al otro lado de la Cordillera

Pese a que lo asaltaron en Buenos Aires y le robaron el celular, la gira por Argentina del cantautor chileno Raúl Walthemat está rodeada de su alegría. En sus redes sociales, para anunciarle a sus seguidores que había quedado sin comunicación, el músico que este viernes tocará en San Luis dijo que la pasó "maravillosamente" y que nada le hará bajar la fuerza y la convicción de lo que está haciendo.

Parte de ese mensaje optimista se funde en las canciones que el artista trasandino mostrará en vivo en Casa Wicca, de Belgrano 445, en compañía de Rodrigo Velázquez, un cantor de Buenos Aires radicado hace poco en San Luis que presentará su primer EP. A ellos se sumarán los poetas de Perniciosa Editorial. La reunión será a las 20:30, con entradas a mil pesos.

Con el show en la provincia comenzará la parte final del "Vida Nómada Tour", gracias al que Raúl recorrió buena parte de Argentina. Mañana estará en Mendoza y luego cruzará de regreso a su país. Ya está organizando un recital en Santiago para recuperar algo de lo que le robaron.

"Vida Nómada Tour", con Raúl Walthemat y Rodrigo Velázquez, a las 20:30 en Casa Wicca, Belgrano 455. Entrada: $1.000.

"Agradezco al universo por concertarme con todas las personas que he conocido por acá. Sé que Argentina no es lo que me pasó y está llena de gente hermosa", escribió el cantante en su descargo, antes de solicitar que "no se rife el país".

Walthemat llegará a Casa Wicca recomendado por Billordo, el músico y poeta de Buenos Aires que es un emblema del under. La ocasión servirá también como el inicio de la fusión entre el espacio cultural de calle Belgrano con El Refugio, una vinoteca de calle Ayacucho que aportará los vinos y las empanadas para la velada.

"Tenemos la necesidad de unir fuerzas, porque la situación es muy difícil. A los espacios que somos pequeños, que somos emprendedores autogestionados, nos cuesta a veces un poco más llevar adelante fechas, armar una barra, con todo lo que implica", dijo una de las encargadas de Casa Wicca.

Walthemat nació en la comuna de Conchalí, en Santiago de Chile, y a los 13 años empezó a tocar la guitarra y a componer de manera autodidacta. Con algunos de sus proyectos musicales ("Lamalaclase", "Kañin", "Icaro") recorrió diversas sonoridades con las que se permite "habitar distintas realidades".

Luego de estudiar sociología y administración de finanzas, y de emprender diversos proyectos laborales, el artista decidió dedicarse de lleno a la música en la mezcla de ritmos que van desde la canción latinoamericana al heavy metal y de allí a la música pop, la urbana y hasta la electrónica.