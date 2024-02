Merenderos reclamaron por la falta de alimentos y asistencia

En una protesta que reunió a vecinos, colaboradores y allegados, dirigentes sociales que pertenecen a la Corriente Clasista Combativa (CCC) reclamaron por la continuidad de la asistencia a merenderos y comedores comunitarios en distintas ciudades y localidades de la provincia. Pidieron la urgente extensión de la ayuda que recibían para darles merienda y almuerzos a miles de personas diariamente.

La medida se realizó ayer, cerca del mediodía, frente al ingreso del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en la ex Colonia Hogar, hasta donde no solo llegaron los dirigentes de la CCC, sino también vecinos y mamás que concurren a los comedores todos los días.

El objetivo de la gente era visibilizar sus necesidades y que la ministra Mónica Becerra los recibiera y escuchara sus problemas de asistencia alimentaria.

El gran dilema radica en que a cinco merenderos, a los que asisten miles de chicos y en los que se entregan 3.500 raciones mensuales, más tres comedores —que distribuyen 5.900 porciones de comida al mes—, se les interrumpió el envío de alimentos que antes recibían desde el Estado nacional.

Necesitamos urgente los alimentos. Desde que asumió Milei nos cortaron la provisión de víveres. Y lo mismo pasó en San Luis. No pedimos dinero, nunca hemos recibido plata. Solo mercadería para cocinarles a los chicos. Necesitamos que nos escuchen y que llegue la solución, porque hay cada vez más hambre (Cecilia Betervide- Dirigente – CCC)

A su vez, según los dirigentes de la CCC, hace más de tres meses que desde el Estado provincial no se entregan los insumos necesarios para prepararles la merienda y la comida a los chicos, madres y abuelos.

"Todos estos años hubo gente solidaria que colaboró para sostener estos lugares de ayuda alimentaria. Hacían aportes de las mercaderías que faltan. Pero es imposible mantener tres comidas semanales en cada uno, apelando solo a la contribución de las personas con sensibilidad social. Por ello pedimos al gobierno provincial que no aplique las mismas medidas hambreadoras que aplica el presidente Javier Milei. Pretendemos una solución urgente y la continuidad de los envíos de alimentos por parte del Estado puntano, porque la gente que no tiene nada no puede esperar.

¡No más ollas vacías!", señaló un documento que hicieron viralizar por redes sociales.

Combatir el hambre

"Intentamos por varios medios, desde el 14 de diciembre, tener una entrevista con la ministra para plantearle la situación que padecemos en comedores y merenderos. Desde que asumieron Milei y Poggi todas las ayudas alimentarias se cortaron. Nunca recibimos plata, lo digo porque por ahí en algunos medios o en las redes se dice eso, pero no es así. Ellos enviaban alimentos que las organizaciones ocupaban para cocinar. Nunca recibimos dinero. Sí mercadería de Nación y también desde la Provincia. Lo mismo no alcanzaba, pero siempre la gente solidaria nos daba una mano. Pero ahora se cortó absolutamente toda existencia alimentaria. Con donaciones nos sostuvimos desde diciembre hasta ayer que cortamos la alimentación porque no tuvimos ya nada para cocinar. Necesitamos esa asistencia urgente. La gente no puede esperar", afirmó Cecilia Betervide, quien ayuda en un merendero del barrio República.

Con los compañeros hacemos lo mejor posible. La gente buena ayuda bastante, pero cada vez hay más chicos y no alcanza la mercadería. Necesitamos una respuesta urgente porque estamos al límite, ya no tenemos qué cocinarles a los chicos. Es fundamental la ayuda y asistencia del Gobierno (Emanuel Robin- Vecino - B° La Vecindad)

"Los compañeros y compañeras tratan de dar lo mejor posible, lo mismo que la gente que hace donaciones. La ciudadanía de San Luis ayuda, pero cada vez se suman más chicos a los merenderos y lo que nos aporta la gente no alcanza. Por eso, necesitamos una respuesta urgente porque estamos al límite y ya no tenemos con qué cocinarles a los niños", afirmó Emanuel Robin, un vecino del barrio La Vecindad que colabora en el merendero del lugar.

Tras un par de horas de reclamo, la directora del Área Acompañar, Celeste García, y el secretario de la Dirección de Emergencia Social, José Joaquín Pereyra, recibieron a los dirigentes de la CCC y les explicaron que la ministra Becerra se encontraba de viaje en Villa Mercedes. Igualmente quedó fijado que el próximo lunes, en la sede de la cartera social, Becerra los recibirá. El horario quedó a confirmarse por la propia ministra.