Repudian a Poggi por culpar a un gremio del cierre de Dánica

El mundo gremial se puso en alerta ayer después de que Claudio Poggi responsabilizara al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmontadores (Soaed) del cierre de la fábrica Dánica. El secretario general del gremio, Juan José Domínguez, reclamó una audiencia urgente con el Gobernador, algo que le fue negado en reiteradas ocasiones, en sus intentos de pedir colaboración en la lucha de más de cien trabajadores.

Las palabras del mandatario llegaron luego de la visita que hizo por varias escuelas, en la que también manifestó que no habrá aumentos salariales para los estatales. Consultado por la prensa sobre la situación del Grupo Acindar, que anunció que detendrá su producción en varias plantas del país y también en la de la localidad, Poggi minimizó una posible pérdida de fuentes de empleo. "Por lo que he seguido en las noticias y he entablado algún vínculo, suspenden la producción por un mes. No hay ningún despido, sino adelanto de vacaciones, francos compensatorios, cuidando al personal", expresó.

En cambio, eligió pronunciarse sobre el conocido caso de Dánica, que mantuvo en vilo durante meses a los exempleados y a sus familias, al pedir salarios dignos y mejores condiciones laborales. "La reflexión a la que nos lleva esto es que tenemos que cuidar más que nunca los puestos de trabajo en nuestras fábricas. No nos puede pasar que una planta histórica, con un producto muy conocido y tradicional en Argentina, por la irracionalidad del gremio aceitero de acá de Villa Mercedes haya llevado a la empresa a que se fuera. Nos lleva a pensar cuál es el límite de una representación gremial. No vamos a permitir que suceda esto en San Luis, vamos a evitar esas cosas", afirmó.

Domínguez manifestó todo su repudio y decepción por las declaraciones del gobernador, a quien incluso dijo haber apoyado en varias ocasiones durante su carrera política.

"Hemos pedido diferentes audiencias con el gobernador Poggi, pero nunca nos atendió ni nos recibió", Juan José Domínguez (Secretario general de Soaed).

Sin embargo, contó que nunca pudo obtener una muestra de colaboración del Gobierno en la lucha de los trabajadores. "El único que nos recibió fue el por entonces senador Adolfo Rodríguez Saá, quien participó de reuniones conmigo y también con la empresa. Hemos pedido diferentes audiencias con Poggi, pero nunca nos atendió ni nos recibió", reveló.

El secretario general dijo que Dánica no cerró sus instalaciones por una supuesta irracionalidad del gremio, sino porque "quiere pagar sueldos más bajos" de los que corresponde. Recordó que el reclamo principal de los empleados era que cobraban apenas un 20% de lo que indicaba su convenio colectivo de trabajo.

"Es una firma que estuvo muchos años bajo el sindicato de aceiteros y ahora pretende pagar los sueldos de la alimentación, que es inferior. La complicidad del Gobierno se va a ver si la firma reabre su planta en Villa Mercedes con esos salarios, porque hasta el momento no se han llevado ni un tornillo de acá. Es decir que no tienen intención de irse realmente", denunció.

Además, remarcó que volverá a pedir una reunión con el mandatario. "El Gobernador tiene que saber escuchar a las partes y no criticar sin saber", cuestionó y remarcó: "Claro que hay que cuidar a las empresas, pero también controlarlas. Al Grupo Beltrán, que seguro lo conoce porque viene de Córdoba, como él, no le interesa pagar lo que corresponde a su actividad".

Después de mucho tiempo de protestas, una gran cantidad de los exempleados llegaron a acuerdos económicos con la firma, por montos inferiores a los que deberían haber cobrado por sus indemnizaciones. Pero hay otros, aproximadamente veinte, que continúan con procesos judiciales para exigir que les abonen la totalidad del dinero equivalente a su tiempo en la compañía.

