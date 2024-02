Gobierno: la ola de despidos pasó por el Molino Fénix

En medio de una crisis económica que atraviesa la Argentina, que se hace cada vez más insostenible, el gobierno provincial continúa sumando despidos.

Esta vez la mala noticia les llegó a unos veinte trabajadores del Complejo Molino Fénix, a los cuales les avisaron que a partir de febrero ya no cumplen más funciones en el lugar.

Las personas afectadas son jefas y jefes de hogar, estaban en calidad de contratados y algunos alcanzan hasta los diez años de antigüedad.

Este abrupto cese de servicios se suma a los 13 despidos de empleados de planta permanente que se registraron el 13 de enero en el Parque Provincial La Pedrera, cuya titular es Fernanda Sosa.

"Llegaron diciendo que no iban a echar a nadie y a casi dos meses enviaron los telegramas de despidos. Lo veíamos venir porque sabíamos que estaba pasando en otras instituciones", mencionó Virginia Parladorio, quien trabajaba en la parte administrativa, y añadió: "Estábamos todos con tareas asignadas y nos empezaron a quitar competencias de a poco, después nos sacaron el espacio físico también; salimos de las oficinas y quedamos en una recepción con una sillita".

La mujer afirmó que no les informaron ningún tipo de motivo por la decisión tomada, se enteraron directamente por la carta documento entregada por OCA y firmada por Pablo F. González, quien habría reemplazado a Federico Fonzar en su breve paso por la administración del complejo cultural.

La Pedrera, otros 13: los 20 despidos registrados en el complejo Molino Fénix se suman a otros 13 que a mediados de enero hubo en el Parque La Pedrera que depende de la Secretaría de Deportes a cargo de Gabriel Riveros.

"Nos aislaron y lo que ejercieron con la mayoría de nosotros fue violencia política por haber trabajado en otras gestiones. Lo que están haciendo es diezmar recursos humanos y materiales también, me parece vergonzoso", señaló Parladorio y explicó que fue Fonzar quien les dijo a todos que se quedaran tranquilos, que no iban a echar gente y que la intención era normalizar; a los dos meses se despidió y a sus palabras se las llevó el viento.

La trabajadora desvinculada contó que, en su caso, todavía no tiene muy en claro sobre cuánto le correspondería cobrar de liquidación final. Por la falta de detalles expresados en lo enviado por el correo, tuvo que ponerse en contacto con recursos humanos: ya le abonaron una parte, que intuye que es menos de la mitad y se encuentra a la espera de que le paguen el resto.

"No hubo ningún tipo de aviso, ni absolutamente nada. Inclusive, pusieron un cartel que dice que se nos prohíbe el ingreso a las personas que quedamos desafectadas del complejo, algo que me parece horroroso. Hicieron circular esa nota por todos lados, no tiene ningún tipo de sentido porque es un lugar público. Nos dicen que tienen toda la documentación que necesitamos a disposición y ni siquiera podemos acercarnos porque ya todo el personal de seguridad está advertido y no podemos ingresar", manifestó la mujer.

Además, la exempleada expresó su solidaridad con sus compañeros, aseguró que muchos tienen familias numerosas, hijos y familiares a cargo, y que estas decisiones los afectan gravemente.

