El influencer Leandro Igounet pasó por San Luis

El tiempo es tirano para quienes disfrutan, pero también trae excusas para volverse a encontrar con los lugares y la gente que los espera. Así fue para Leandro Igounet, el comediante e influencer que visitó nuevamente San Luis e hizo un video por los puntos más importantes de Juana Koslay y hasta estuvo presente en una maratón.

Gracias a unos amigos que tiene en la ciudad, Leandro regresó por tercera vez a la provincia, que considera "maravillosa por sus paisajes, la paz de la ciudad y la amabilidad de la gente".

"El año pasado estuve por el Parque Nacional Sierras de las Quijadas y el anterior anduve por San Luis capital. Ahora me quedé con ganas de visitar la ciudad de La Punta, pero seguramente llegará pronto la oportunidad", expresó el influencer.

Leandro, que está acostumbrado al cruel cemento de Buenos Aires, llegó a San Luis agradecido por ver un poco del verde paisaje serrano.

Antes de hacerse conocido como el influencer que visita distintos lugares del país mientras corre, Leandro se formó como comediante. El encierro de la pandemia lo dejó en su casa y en la primera oportunidad que tuvo de salir, no dudó en hacer un nuevo contenido más innovador y repleto de aire libre.

"Siempre hice videos, pero eran desde mi casa, contando cosas de la vida cotidiana. Pasó la pandemia y sentía todo muy aburrido y monótono entonces se nos ocurrió salir al exterior y visitar las estaciones del subte para contarle a la gente los puntos que me parecían de interés", recordó.

Para agregarle dinámica pensó en correr, aunque su estado físico no era el de un maratonista.

"La gente comenzó a reconocerme por las calles y las estaciones ya fueron todas visitadas, entonces me propuse recorrer otros puntos de Buenos Aires que me resultaban interesantes. Luego llegaron las provincias, pero nunca me puse la bandera del turismo, porque mi interés siempre pasó en entretener, por eso cada video tiene su tono de comedia", agregó.

A Leandro lo acompaña su hermano, quien está detrás de sus corridas. "Lo más gracioso es que no soy corredor ni hago maratones. Lo hago en los videos porque me resulta novedoso y entretenido", contó Igounet, quien de puro coraje y adrenalina subió el famoso Cerro de la Cruz a máxima velocidad y con la cámara detrás.

