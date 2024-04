Siguen las quejas por la gestión de los residuos en la capital

En campaña, el actual intendente, Gastón Hissa, decía que la basura era culpa de Sergio Tamayo; ahora, el edil le echa la culpa es de los vecinos. "Obvio que todos tienen que poner de su parte y los vecinos son responsables, pero si el recolector no pasa, la basura se acumula; si no cortan los yuyos, se generan más basurales y focos de infección. Si le sumás la cantidad de perros callejeros que andan y rompen bolsas...", expresa un usuario en una publicación en las redes sociales de la Municipalidad de San Luis. Su mensaje sintetiza el pensamiento y el hastío que siente la mayoría de los habitantes de la capital puntana ante la deficiente gestión de residuos de la Municipalidad.

Las quejas no paran y los ciudadanos ya no saben qué hacer para que la Intendencia los escuche. Por los barrios, en cada esquina, hay montículos de basura. Aseguran que la limpieza se hace cada quince días, pero no llega a ser efectiva.

La propagación del dengue es un tema que preocupa a los puntanos. "En los barrios Agustín Palma, Santa Rosa y Libertad hace tres meses que no levantan la basura de la calle ni fumigan; en el barrio Agustín Palma hay gente con dengue. Sean más humanos, pasen a retirar la basura, porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Fumiguen, porque no tenemos plata para vacunarnos contra el dengue", dijo Blanca Ferreyra.

"Corten el pasto y empiecen a fumigar, hay mucha cantidad de casos de dengue en la ciudad y cero iniciativa contra esta problemática", dijo Vale Rosales. "Me gustaba más la gestión anterior, que pasaba todos los días haciendo recolección. Cortaban el pasto y fumigaban. Todo era un plan contra el dengue", indicó Diego Ledesma.

Antes, una vez por semana pasaba un camión especial para la basura que no llevaba el recolector, mientras que ahora ese servicio brilla por su ausencia. Susana Rocha comentó: "Acá en el barrio 109 Viviendas no han pasado limpiando hace mucho", mientras que Vero Ojeda apuntó: "En el barrio 155 Viviendas hace tres meses que no pasan".

"La ciudad es una mugre. Parece que el intendente Hissa no tiene la capacidad de dirigir un Municipio y la mugre que hay en la ciudad lo demuestra", afirmó Anto.

Además de las críticas a la Municipalidad, muchos vecinos piden la aplicación de multas para impedir que se arrojen desperdicios en la vía pública.