Juan Barraza de nuevo por San Luis

Amante del verano y de compartir fotos de su juventud en las redes sociales, Juan Barraza reniega del frío, el viento y la lluvia pero piensa que es el factor común que lo une a San Luis.

La primera vez que visitó la provincia fue el año pasado en pleno invierno. El viento Chorrillero lo recibió con su bramura y para su sorpresa, el lugar estuvo colmado de puntanos que como a él no les importaron las correntadas para salir de sus hogares.

Este sábado en "All right", el mismo bar donde estuvo el año pasado, volverá a presentarse con su espectáculo de stand up "En un confuso episodio", pese que afuera la lluvia y el frío sean los protagonistas de la noche. Quienes deseen acompañarlo, el show comienza a las 21 y las etradas se consiguen por "Eventbrite" a 8.000 pesos.

Aún en viaje, Juan contó que el año pasado, los puntanos que fueron a verlo ampliaron sus expectativas. Espera que pase lo mismo en esta oportunidad dode las condiciones climáticas son similares a las de aquella primera vez. "Si el frío es la fórmula para que la gente venga a ver el show, bienvenido sea entonces", agregó.

"En un confuso episodio" es un show donde el comediante trata temas como la vejez, las mentes conservadoras y las fobias. "El argumento cambia constantemente. Se ayorna a lo que sucede y lo que vivo como persona. Saco y pongo cosas que convengan o no. Entonces, aún la gente que haya venido el año pasado, si vuelve hoy, no va a ver lo mismo", adelantó.

Luego de San Luis, a Juan le quedan algunos shows más en otros lugares de Argentina y a finales de mes viajará a España para girar por ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Alicante.