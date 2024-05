Recortes en deportes: Paula Pareto y su entrenadora denunciaron desfinanciamiento

A dos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de París, el Gobierno de la Nación aplicó la motosierra en la Secretaría de Deportes. Paula Pareto y su entrenadora, Laura Martinel, renunciaron a sus becas, dado que el Gobierno financiaba 18 becas para la Confederación Argentina de Judo y ahora serán solo 4.

"Es durísimo, de dieciocho a cuatro es un número que es muy difícil de manejar, es muy difícil hablarlo con los chicos. A mí, desde el punto de vista de atleta, me hubiese pesado y sé que muchos de los chicos que están viviendo en Buenos Aires no son de acá, tienen alquileres y ya les cuesta un montón. Decirles de un día para el otro que van a tener una entrada menos es duro y muchos se van a terminar yendo a sus casas de vuelta", expresó la medallista olímpica.

Pareto dijo que en su caso, la beca que recibía era por su rol como técnica y coordinadora general de Desarrollo de Alto Rendimiento.

"Es un esfuerzo muy grande el que hacen al dejar a su familia, dejar toda su vida. Creo que no se lo merecen", indicó la exatleta.

Además, agregó: "Creo que también se tiene que rever un poco, más allá de lo que uno pueda aportar, porque es imposible y es insostenible. Desde que sos atleta te exigen resultados, cuando sos técnico también te exigen resultados, pero cada vez hay menos apoyo, entonces también hay que ser un poco coherente entre lo que se exige y lo que se da".

Pareto expresó que para que la Bandera Argentina crezca hay que apoyar el deporte.

"Yo de política no hablo porque no sé y no entiendo, pero que bajen de dieciocho a cuatro el número de atletas es difícil. A mí me da mucha tristeza que pase esto, ojalá que por lo menos los chicos de judo puedan seguir entrenando, compitiendo y viviendo como lo hacen, que tampoco lo hacen en las mejores condiciones, pero viven, entrenan y hacen lo que les gusta", manifestó.

"Estamos en un momento complicado, porque es la renovación de becas y resulta que quieren hacer un recorte tremendo en la cantidad de becarios. Hay becas por Enard, becas por Secretaría de Deportes y hay becarios que se duplican, que tienen becas de Secretaría y Enard. Tenemos 18 becarios, pero se le ha pedido a la Confederación que solamente queden cuatro. Pone en riesgo nuestro deporte, porque necesitamos tener una masa activa de deportistas entrenando y, obviamente, a sus entrenadores", expresó Martinel.