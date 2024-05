Crisis: el sindicato de judiciales redobla las medidas de fuerza

Pareciera moneda corriente en el gobierno de Claudio Poggi. La indiferencia motiva innumerables reclamos. Esta vez se trata del Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu), que anunció que a partir de este lunes comenzarán con una medida de fuerza que se incrementará semana tras semana, todo tras no recibir ninguna respuesta ante las innumerables solicitudes de recomposición salarial del sector. Afirman que un 60% de los trabajadores está por debajo del índice de pobreza.

“Tuvimos una mesa de diálogo con el Ejecutivo después de la situación del 22 de marzo, donde sacó un comunicado el Gobierno y convocó a los distintos sindicatos. El pedido común de todos es la recomposición salarial. Nosotros nos reunimos con el ministro de Gobierno y estuvo el Gobernador; les explicamos que somos un poder independiente del Estado por el cual debemos funcionar independientemente. Lo hemos dicho en varias oportunidades, lo que se recauda no alcanza a cubrir el presupuesto, por eso no puede la patronal darnos los aumentos”, comentó el secretario general del Sijupu, Luciano Cardarelli.

“En lo que quedamos con el Gobierno es en armar un proyecto de la situación del Poder Judicial y de la situación en general. Ahí manifestamos todo y exponemos nuestra ley orgánica y que el empleado judicial no puede trabajar en ningún otro sector que no sea la Justicia, la Ley de Escala Salarial y la cuestión presupuestaria, donde hicimos tres pedidos puntuales: elevar el sueldo para que supere la canasta básica —somos el único Poder Judicial del país que no hemos tenido recomposición—; la cuestión estructural (poca cantidad de personal) del Poder Judicial, y mejorar lo edilicio”, agregó.

Además, indicó que los trabajadores judiciales puntanos son de los peores pagos del país y en cuanto a su estructura, es uno de los más pequeños.

“La Justicia es poca para la cantidad de habitantes que tenemos en San Luis. Por ejemplo, San Juan tiene 500 empleados más. En la provincia, liquidados al último mes, hay 1.326 trabajadores, aproximadamente. Es poco. Yo hace 20 años que estoy en la Justicia y hace 20 años que hay solo dos juzgados laborales, en San Luis y Villa Mercedes”, precisó.

Cardarelli recalcó que las medidas que comenzarán a implementar están apoyadas por todos los trabajadores del Poder Judicial, inclusive el Superior Tribunal de Justicia y sus dos colegios que lo componen.

“Nosotros, puntualmente, pedimos soluciones de la cuestión salarial; vemos que es primordial. El proyecto se hizo para abril, ellos quedaron en darnos una respuesta y ni siquiera nos llamaron, ni para decir que no tienen la plata. El Superior Tribunal de Justicia tampoco obtuvo respuestas, ellos saben muy bien lo recargados que estamos a nivel laboral por este motivo de que no está entrando la gente y hay pocos juzgados. Ellos pudieron darnos un bono para abril de 130 mil, para poder paliar un poco en las categorías más bajas, lo agradecemos”, concluyó.

Así funcionará la Justicia

Primera semana (06/05 al 12/05):

Habrá cese de actividades por dos horas en las tres circunscripciones judiciales. Además, sumarán manifestaciones en los edificios de Tribunales y harán asambleas en los espacios de trabajo.

Los paros serán:

San Luis, de 10 a 12 horas.

Villa Mercedes, de 9 a 11 horas.

Tercera Circunscripción, de 10 a 12 horas.

Además, se trabajará únicamente en los casos habilitados y los previstos en el Artículo 20 de la Ley Orgánica de Administración Judicial, y habrá quita de colaboración fuera del horario de atención al público y en días y horas inhábiles.

Segunda semana (13/05 al 19/05):

Se dará continuidad a las medidas de la primera semana y añadirán el paro total de actividades de un sector determinado en las tres jurisdicciones (el sector todavía está sin confirmar, pero podría ser el más concurrido).

Tercera semana (20/05 al 26/05):

Se mantendrán las medidas de la primera y segunda semana, y se sumará un paro total de actividades de un segundo sector determinado en las tres circunscripciones (sector todavía sin confirmar).

Aseguran que de no obtener respuestas, las medidas irán agravándose.