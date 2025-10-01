La foto incómoda: Espert celebró en San Luis el triunfo de Claudio Poggi

La noche en que Claudio Poggi volvió al ejecutivo puntano, José Luis Espert subió al escenario como un aliado más. El diputado libertario no dudó en viajar en avión privado hasta la provincia para felicitarlo en persona y posar sonriente en las fotos del triunfo.

Aquella postal, en su momento interpretada como una señal de afinidad con el liberalismo y de acercamiento al universo político de Javier Milei, hoy resulta incómoda. Espert es investigado en Estados Unidos por sus presuntos lazos con la red de narcotráfico de Federico “Fred” Machado, empresario detenido por tráfico internacional de cocaína. Particularmente Espert figura como receptor de una transferencia de 200.000 dólares norteamericanos.

Según documentos judiciales, Espert utilizó aeronaves relacionadas con Machado en distintos recorridos políticos, incluido el viaje a San Luis para acompañar a Poggi. Ese detalle vuelve aún más sensible el vínculo y proyecta sombras sobre el festejo de 2023.

El gobernador mantiene silencio. No hubo aclaraciones ni deslindes de responsabilidad sobre la cercanía con Espert. En un contexto en el que Poggi busca consolidar su rol como socio político de la Casa Rosada, la foto con el diputado acusado por vínculos con el narcotráfico aparece como una herencia incómoda y difícil de explicar.