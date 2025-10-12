Juventud cayó en Bahía Blanca y se le terminó la ilusión

Olimpo hizo valer su localía en el estadio Roberto Natalio Carminatti y derrotó 2-0 a Juventud Unida de San Luis por la segunda etapa de la Revalida del Torneo Federal A.

El conjunto aurinegro abrió el marcador a los 16 minutos con un tanto de Espejo y amplió la ventaja en el complemento gracias al gol de Tarifa, a los 52. Con este resultado, los bahienses cerraron la serie con un global de 2-0 y dejaron fuera de competencia al equipo puntano, que no pudo encontrar respuestas ofensivas durante el partido.

