Juventud cayó en Bahía Blanca y se le terminó la ilusión
El equipo bahiense se impuso 2-0 ante Juventud Unida de San Luis con goles de Espejo y Tarifa, y avanzó de ronda en la Revalida del Federal A.
Por redacción
| Hace 3 horas
Olimpo hizo valer su localía en el estadio Roberto Natalio Carminatti y derrotó 2-0 a Juventud Unida de San Luis por la segunda etapa de la Revalida del Torneo Federal A.
El conjunto aurinegro abrió el marcador a los 16 minutos con un tanto de Espejo y amplió la ventaja en el complemento gracias al gol de Tarifa, a los 52. Con este resultado, los bahienses cerraron la serie con un global de 2-0 y dejaron fuera de competencia al equipo puntano, que no pudo encontrar respuestas ofensivas durante el partido.
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
Más Noticias
08 de octubre de 2025