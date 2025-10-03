El último adiós a la conservacionista Jane Goodall

Al hacer un repaso de su vida, en su portal la “TV Azteca Puebla” precisó

-“Desde pequeña, Jane Goodall soñaba con viajar a África y vivir entre animales salvajes. Contra todo pronóstico, lo logró y revolucionó el estudio de los chimpancés al observarlos en su hábitat natural, en Tanzania”.

-“Fue la primera en demostrar que estos primates usan herramientas, sienten emociones complejas y forman vínculos sociales duraderos, desafiando la visión científica de la época”.

-“Fundó el Instituto Jane Goodall, dedicó su vida a la conservación ambiental y fue Mensajera de la Paz de la ONU”.

-“Su historia no solo transformó la primatología, también inspiró a millones a cuidar el planeta con compasión y conocimiento”.

Por su parte, CNN en Español dijo: “La célebre conservacionista Jane Goodall muere a los 91 años”

Jane Goodall, cuya labor de toda la vida como primatóloga ayudó a ampliar la comprensión mundial del comportamiento y las emociones animales, ha muerto, informó su instituto. Tenía 91 años”

La emotiva despedida de Leonardo Di Caprio

El actor y activista medioambiental se expresó muy acongojado en las redes sociales por su fallecimiento e instó a apoyar la labor del instituto que creo.

“Hoy hemos perdido a una verdadera heroína del planeta, una inspiración para millones y una querida amiga”, escribió el actor y agregó: “Jane Goodall dedicó su vida a proteger nuestro planeta y a dar voz a los animales salvajes y a los ecosistemas que habitan. Su innovadora investigación sobre los chimpancés en Tanzania transformó nuestra comprensión de cómo nuestros parientes más cercanos viven, socializan y piensan, recordándonos que estamos profundamente conectados no solo a los chimpancés y a los demás grandes simios, sino a toda la vida”.

“Durante décadas, Jane viajó por el mundo con una energía incansable, despertando generaciones al asombro del mundo natural. Hablaba directamente a la próxima generación, inculcando esperanza, responsabilidad y la creencia de que cada individuo puede marcar la diferencia. Inspiró a millones a preocuparse, a actuar y a tener esperanza. Nunca se detuvo”.

“Mi último mensaje para Jane fue simple: ‘Eres mi heroína’. Ahora, todos debemos llevar la antorcha por ella en la protección de nuestro único hogar compartido”.

Fuentes: CNN en Español, TV Azteca Puebla e Infobae