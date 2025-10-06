Gran Fondo La Florida: el ciclismo de montaña más convocante espera unos 400 deportistas

El evento deportivo más convocante, está en la cuenta regresiva. El Gran Fondo La Florida se prepara para deleitar con el ciclismo de montaña (MTB) de más alto nivel, el domingo 9 de noviembre, en La Florida. Hay amplias expectativas por lo que viene. Estiman que participarán unos 400 ciclistas de todo el país.

La carrera es muy esperada por los amantes del ciclismo. Foto: gentileza.

Reconocimiento oficial



Solo en el reconocimiento oficial de la ruta (donde se probó la adrenalina y la belleza de los recorridos), que fue este sábado 4 de octubre, contabilizaron a unos 100 deportistas de distintos puntos de San Luis y provincias aledañas como Mendoza, Córdoba, La Pampa, San Juan, La Rioja, Entre Ríos y Santa Fe, informaron desde la organización.

Los entornos naturales de la carrera son mágicos. Foto: gentileza.



Ahora todo está en miras al 4 de noviembre, que se trazará como la jornada clave para el MTB .

El desafío



El evento ofrecerá dos exigentes recorridos a través de entornos serranos y senderos irrepetibles. La prueba principal, el Gran Fondo, se dispondrá con 85 kilómetros ideales para los más experimentados.

Los ciclistas se medirán en una competencia clave. Foto: gentileza.



Luego, el Medio Fondo, contempla 45 kilómetros con un recorrido atractivo para aquellos que se inician en la distancia o buscan una menor exigencia.



La organización puntualizó que la competencia es inclusiva, permitiendo la participación en las categorías de MTB, E-Bike y Gravel, con un amplio rango etario que va desde los 15 hasta los 75 años. Para fomentar el deporte en familia, el sábado por la tarde se realizará una carrera kids para los más pequeños.

El circuito



El circuito atraviesa un escenario natural mágico, recorriendo los senderos de Balde de la Isla, Virgen del Valle, Riocito, Los Membrillos, Paso del Rey y Virgen de la Cobrera, buscando instalarse en el calendario nacional de ciclismo de montaña en el 2026.

El reconocimiento oficial reunió a 100 ciclistas. Foto: gentileza.



Esta segunda edición, se efectuará en conjunto con la fecha de coronación del Campeonato Provincial de Rally, con lo cual se propone además como una alternativa de turismo deportivo. La carrera cuenta con el apoyo de marcas líderes como Venzo Argentina y el Complejo Los Paraísos.



Silvana Agüero Patafio, una de las organizadoras, destacó la importancia del evento: "Tuvimos una gran convocatoria en el reconocimiento oficial. Este evento no solo fomenta el deporte, sino también la salud y el turismo en nuestra región. Hemos sumado mayor profesionalismo en todo el recorrido para esta edición, e invitamos a todos a seguirnos e inscribirse".

La carrera reunirá a deportistas de todo el país. Foto: gentileza.



Por su parte, Fernando Di Napoli, reconocido deportista y co-organizador, agradeció "el apoyo municipal y provincial para desarrollar este tipo de competencias que son fundamentales para promover el turismo a través del deporte".



Link de inscripción para el Gran Fondo La Florida: https://forms.gle/B8K3FbykaS9A9EA56



Link de Instagram: https://www.instagram.com/granfondolaflorida/

