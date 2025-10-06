  • Nuestras redes
SAN LUIS - Martes 07 de Octubre de 2025



Deportes

Racing empató de local y sigue afuera de los ocho mejores del Grupo A

Racing igualó sin goles con Independiente Rivadavia en el Cilindro. Cambeses fue la figura con dos atajadas clave y la Academia volvió a mostrar dificultades para concretar en ataque.

Por redacción
| Hace 2 horas

Racing Club igualó sin goles ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Juan Domingo Perón, en la noche del lunes. El equipo de Avellaneda no pudo aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de Portillo —por doble amonestación— en el conjunto mendocino. Sebastián Villa fue el más desequilibrante en la visita.

 

La figura del partido fue el arquero Facundo Cambeses, quien sostuvo el cero con dos tapadas decisivas ante las llegadas más claras de la “Lepra”. En ataque, la “Academia” generó algunas insinuaciones, la mayoría a partir de segundas pelotas, pero careció de precisión en los últimos metros.

 

Con este empate, Racing sigue fuera de los ocho mejores del Grupo A y complica sus posibilidades de clasificación a la próxima fase.

 

