El Chaiu do kwan de todo el país busca en San Luis sus campeones nacionales

Unos 350 competidores de todo el país se dirimirán en cinco disciplinas en busca del campeonato nacional de Chaiu do kwan, que el sábado 11 y domingo 12 de octubre recalará nuevamente en San Luis, luego de ocho años. El Centro Deportivo Arturo Rodríguez Jurado de La Punta y el Ave Fénix recibirán a los practicantes.

Formas, formas con armas, combate, defensa personal y lucha libre son las disciplinas que conformarán un torneo muy exigente que va por su edición número 36 y que tiene desde su nombre un vínculo muy estrecho con San Luis.

El certamen lleva el nombre del maestro Félix Garro, fundador hace 40 años de la filial San Luis del Instituto Argentino de Chaiu do kwan, desde donde a su vez se desprendieron muchas de las sedes del interior del país que actualmente conforman la institución. El fin de semana habrá competidores de Córdoba, Mendoza, Salta, San Juan, Buenos Aires, entre otras, en pugna por la Copa Hugo Chaparro, destinada a la escuela que más puntos obtenga en equipo.

Competidores de todas las edades y de todas las graduaciones pondrán en juego sus actitudes tras el ansiado título de campeón nacional, una distinción individual que se consigue al sumar puntos en la mayor cantidad de disciplinas posibles.

El sábado, en La Punta, dará comienzo la edición con las categorías de cinturones negros a partir de las 16 y, al final de la tarde, las peleas por el Cinturón de campeón. Y el domingo será el turno del resto de los competidores, que se reunirán a partir de las nueve de la mañana en el microestadio de Juana Koslay para animar una competencia tradicional y muy esperada por los numerosos practicantes de la disciplina en todo el país.







