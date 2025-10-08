Aceptaron que Estudiantes participe del “Regional Amateur 2025”

Tras perder la categoría en el torneo Federal “A”, Estudiantes de San Luis fue autorizado para participar en el campeonato Regional Amateur que comenzará el próximo 19 de octubre.

En declaraciones en FM Lafinur, el presidente “albiverde” Jorge Caro informó que el Consejo Federal de AFA aceptó el pedido que formularon para participar a partir de este año y no de la segunda mitad del 2026, para evitar estar prácticamente un año parado.

Junto a Estudiantes también fue autorizado a participar Ben Hur de Rafaela, en tanto que Gutiérrez Sport Club de Mendoza y Cruceros del Norte decidieron quedar al margen del certamen que largará en los próximos días.

“Después de descender, para no estar un año parados, hicimos un primer pedido que fue rechazado. Luego hicimos un segundo pedido y aceptaron la petición”, indicó Caro.

Tras la desvinculación de los refuerzos foráneos que jugaron en el Federal “A”, Estudiantes para enfrentar el nuevo desafío apelará a un plantel integrado con jugadores del club y sumará cuatro refuerzos de la provincia, según adelantó Caro.

La Calera y la EFI Jrs serán los otros representantes puntanos. El sorteo se realizará esta semana.