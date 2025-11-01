La balanza torcida: una Justicia veloz con los de ayer, paciente con los de hoy

En menos de dos años, la Justicia puntana encontró tiempo, pruebas y convicción para condenar a un exfuncionario. Qué eficacia. Mientras tanto, los expedientes que rozan al oficialismo actual duermen la siesta más larga de la administración pública.

Porque parece que la balanza no está rota: sólo inclinada. Cuando el acusado pertenece al gobierno anterior, la maquinaria judicial funciona como un reloj suizo. Pero cuando los nombres aparecen en los organigramas actuales, el reloj se vuelve de arena... y sin girar.

Ahí están: las oficinas fajadas en la mismísima Jefatura de Policía, el caso PANE con chicos intoxicados, las transferencias “equivocadas” que pusieron al Estado contra una ciudadana —pero el "distraído" sigue en su silla—, los movimientos de San Luis Agua que son "el Gobierno" y hacen "lo que quieren". Y la Zona de Actividades Logísticas, de dónde un funcionario fue apartado pero nunca se supo porqué.

A eso se suman las escuelas generativas, laboratorio de pedagogías creativas y manejos contables aún más creativos. Todo con la misma estética: licitaciones que no se publican, contratos que nadie vio y auditorías que no llegan. Pero tranquilo, que el Poder Judicial está “actuando”. Sólo que lo hace a paso de desfile patrio.

Y como si faltara algo, la detención ilegal —perdón, “confusión”— de Lucas Notto y su hijo, a manos de personal de civil. Un caso que quedó flotando entre el olvido y la excusa. La Justicia, otra vez, prefirió mirar hacia el costado donde el sol no molesta.

Las sospechas también alcanzan a las Tubi, con contratos desconocidos y proveedores a la carta. Un modelo de “eficiencia” que ni el propio Tribunal de Cuentas parece querer revisar.

Y, claro, El Caburé: escándalo que, como el PANE y las transferencias erradas, traspasó la frontera provincial y llegó a la TV nacional. No por su exotismo, sino por la gravedad de que entre los denunciados figuran miembros del círculo rojo del gobernador. Ahí donde el silencio se transforma en blindaje.

Así funciona la ecuación: los peculados del pasado son una urgencia, los del presente una hipótesis. Mesa Cinco no dice que haya impunidad. Dice algo peor: hay prioridades. Y en San Luis, la Justicia parece tener memoria selectiva y calendario partidario.

