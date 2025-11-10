La luna en Tauro y Júpiter rigen el inicio de semana

ARIES: Satisfacciones gracias al buen criterio de ordenar sus actividades. El paso del planeta Júpiter beneficiará al sector de los negocios y sus finanzas. Alegrías compartidas con buenos amigos. En el plano sentimental: tolerancia para una buena relación con el ser amado. En el amor: cambios felices e inesperados. En la salud: bien. En el juego: 5, 7 y 9.

TAURO: Época favorable superando inconvenientes que últimamente se venían presentando. Trámites y papeles importantes que necesitan de su atención. Acontecimientos agradables en el grupo familiar. En el plano sentimental: el amor se instalará en su corazón. En el amor: oportunidades felices. En la salud: bien. En el juego: 1, 6 y 7.

GÉMINIS: Para avanzar en todos sus proyectos, busquen el apoyo de las personas que les rodean. Muchos cambios y algunas sorpresas, todo esto les servirá para hacer un balance de lo que vienen programando. En el plano sentimental: el corazón de Géminis conquista lo que desea. En el amor: no se sientan olvidados, habrá una salida muy especial. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 4.

CÁNCER: Comienzan a dar un giro positivo todos sus planes laborales y personales también. Problemas de dinero que van llegando a su fin y los pone de muy buen humor. En el plano sentimental: alegrías compartidas con sus seres queridos, se gratificarán con una compra personal. Se olvidarán de viejos rencores comenzando así una etapa feliz. En el amor: jornada feliz. En la salud: bien. En el juego: 2, 7 y 9.

LEO: Se presentan algunas demoras en sus planes de dinero, por el momento no arriesguen tanto. Su optimismo y buen humor les ayudarán a mejorar cualquier situación. En el plano sentimental: pongan en orden sus sentimientos y su corazón. En el amor: la felicidad es compartida. En la salud: bien. En el juego: 1, 2 y 5.

VIRGO: Logran superar malentendidos en el trabajo. Se postergan planes donde el factor dinero es importante. Una invitación muy especial. En el plano sentimental: un amor muy dulce a compartir los hace muy felices. Se comparten las mismas responsabilidades en el hogar. En el amor: renace el amor y la pasión. En la salud: muy bien. En el juego: 0, 2 y 4.

LIBRA: ¡Ay, mis queridos librianos! Venus los tiene de suerte con la pronta colaboración en todo lo que vienen desarrollando a nivel económico y ayudando en nuevas propuestas laborales. En el plano sentimental: la Luna en Tauro los pone un poco nerviosos. Sean razonables y disfruten de un hermoso domingo. Éxitos. En el amor: comprensión. En la salud: bien. En el juego: 1, 3 y 9.

ESCORPIO: El planeta Marte y con la Luna en Tauro les ayudará a terminar de redondear todo lo que vienen pensando, proyectando a nivel de planes de trabajo. Los felicito. Suerte. En el plano sentimental: un corto viaje con la persona amada los pone muy felices. En el amor: muy bien. En la salud: excelente. En el juego: 1, 2 y 5.

SAGITARIO: El paso del planeta Mercurio favorecerá sus proyectos de trabajo, confíen en su capacidad y experiencia. Dispondrán de más tiempo para compartir en familia. Sagitario sabrá disfrutar de los pequeños placeres de la vida. En el plano sentimental: vuelve el amor y la felicidad a sus corazones. En el amor: se colma de felicidad su corazón. En la salud: bien. En el juego: 1, 4 y 7.

CAPRICORNIO: Cambios favorables en el ámbito de labores cotidianas. Se acercan buenos amigos, acepten invitaciones. Se gratificarán con un buen descanso. En el plano sentimental: un encuentro difícil de olvidar. En el amor: necesidad de sentirse amados. En la salud: muy bien. En el juego: 2, 3 y 5.

ACUARIO: Aportarán su capacidad y buena predisposición para que sus actividades diarias marchen al ritmo deseado. El planeta Júpiter estará presente en sus planes de dinero. Mucho entusiasmo por un viaje cercano. En el plano sentimental: si desean ser felices, protejan su intimidad. En el amor: Venus trae su cuota de ternura. En la salud: bien. En el juego: 2, 5 y 8.

PISCIS: Los planes personales que se fueron postergando tienen en estos momentos prioridad número uno. En el hogar vivirán momentos muy especiales. Una sorpresa les alegra el día. En el plano sentimental: prevalece la pasión y el romanticismo en sus corazones. En el amor: las decisiones deben ser de a dos. En la salud: bárbaros. En el juego: 3, 5 y 6.