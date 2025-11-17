La igualdad matemática de dos chicos que brillaron en la Olimpiada

Son muchas las cosas en común que tienen Joaquim y Jeremías pero la más notable es su amor por la exactitud. Los dos chicos puntanos participaron la semana pasada de la instancia final de la Olimpiada de Matemática Argentina y obtuvieron menciones, lo que los colocó entre los mejores del país en la ciencia.

Durante cinco días, los adolescentes pasaron de la resolución de tres problemas diarios de alta complejidad a la participación recreativa de una Odisea Matemática, todo en La Falda, en Córdoba, sede la instancia final del encuentro. Para llegar allí, Joaquim Lucero y Jeremías Savanco Trento debieron sobrepasar la instancia intercolegial –a la que se presentaron cientos de alumnos de la provincia-, la zonal y la regional. En la etapa nacional, los exámenes que deben aprobarse para seguir avanzando son eliminatorios. Y exigentes.

Los chicos pusieron en juego y a prueba sus conocimientos pero también su creatividad y su talento para resolver los problemas matemáticos y formar equipos con estudiantes de otras provincias. “Fueron sobrepasando niveles por resolver acertijos y otros juegos matemáticos”, dijo Carolina, la madre de Joaquim.

La doble J fueron los únicos puntanos que lograron aprobar la instancia regional –que se hizo en mayo- y llegar a La Falda, una experiencia inolvidable que en el caso de Jeremías se repitió por segundo año consecutivo. En 2024 también obtuvo una mención. Y, para completar una semana brillante, en pocos días tiene que regresar a la localidad cordobesa para participar en la final de Mateclubes, otra competencia matemática.

La historia de los chicos tienen como coincidencia principal la fascinación por las Matemáticas y las ciencias de su periferia. “Desde muy pequeño que Joaquim muestra interés por cualquier actividad relacionada con la matemática además de historia, geografía y otras actividades investigativas. Es un apasionado por el ajedrez”, contó Carolina.

Ivana, la mamá de Jere, señaló que los gustos de su hijo son similares y que tuvo una época en la que le quedó encantado con la astronomía. “Después también empezó a gustarle el ajedrez, pero es algo de familia, los padres somos ingenieros y yo participé en las mismas Olimpiadas cuando tenía su edad”.

Fue Ivana quien le presentó al joven el mundo de los números y aunque al principio a Jeremías no le interesó mucho la idea, a medida que empezó a resolver problemas descubrió un universo del que no pudo salir.

Los dos chicos entrenan muchas horas por semana y los padres aseguran que la tarea no es tan sencilla como ir a rendir y solucionar los problemas, sino que tienen que aprender y practicar mucho para estar al nivel de los otros alumnos. En ese punto, la familia de Lucero tuvo un agradecimiento especial al recientemente fallecido profesor Juan Carlos Palma, que fue toda una inspiración para su hijo.

“Joaquim siempre recuerda y agradece que en la primera instancia de esta aventura fue acompañado por él, le dio clases particulares y lo apoyó mucho. Le respondía los Whatsapp a cualquier hora y le dio libros e información para que estudie. Fue un amor de persona con mi hijo”, relató, emocionada, Carolina.

Otra persona que tanto los padres de Lucero como de Savanco destacan tras la participación de sus hijos en La Falda es Jessica Gerry, secretaria regional de las Olimpiadas en San Luis, quien tuvo un apoyo constante e incondicional con los chicos.

Jeremías y Joaquim son descriptos como dos muy buenos alumnos por su padres, responsables con los estudios y esforzados en las tareas. De otra manera, hubiera sido imposible que obtuvieran la mención en La Falda, que los habilita a participar en distintos exámenes selectivos de Olimpiadas internacionales y formar los equipos que van a representar a Argentina el año que viene en el encuentro del Cono Sur o el Mundial de Matemáticas.

El ajedrez aparece como otro denominador común en las pasiones de los chicos. Un día antes de viajar a La Falda, Jeremías participó del Provincial y salió subcampeón en la categoría sub 16. Joaquim, además, practica Ji Jitsu y ciclismo.

Aunque por ahora ninguno de los chicos definió en qué carrera se dirimirá su futuro universitario, los padres de ambos descuentan que será en materias cercanas a las ciencias exactas. Por ahora, ambos se concentran en terminar sus estudios secundarios y en prepararse para las próximas competencias de problemas.

Joaquim tiene 15 años, va a tercer año de secundaria del instituto San Vicente de Juana Koslay y vive con su mamá y su papá Crhistian. El resto de su familia se compone de su abuela Elsita, sus tíos Cristian y Ernesto y su mascota, un ovejero alemán peludo llamado Apache. Además, tiene amigos de la infancia, de la escuela y de los deportes que practica, “siempre con los mismos intereses dirigidos a la vida sana y deportiva”.

Jeremías, por su parte, va al Instituto San Marino y a los 15 años y en cuarto año, su familia más cercana son su hermano, su papá, su mamá y el marido de Ivana. Estudia inglés, va al gimnasio y le gusta pasar tiempo con sus amigos y con su novia. “Es muy sociable y en cada competencia de olimpiadas o torneos de ajedrez va haciendo nuevos amigos con los que comparte experiencias muy lindas”.