Cuenta regresiva para el remate de 175 Angus Colorado

Los productores dedicados a la ganadería vacuna tendrán este viernes la oportunidad de comprar toros y vientres de muy buena genética pertenecientes a cuatro cabañas que de manera conjuntan trabajan y venden en San Luis. La cita será en el “4° Remate Anual de Angus Colorado” que se llevará a cabo en las instalaciones de Ganadera del Sur (ruta provincial 3 sur, kilómetro 2,5).

En la subasta, que comenzará a las 14:30, estarán a la venta 25 toros PP y PC y 150 vientres PC, MAS y Generales, que han sido criados y desarrollados por las cabañas L’arachide, El Jardín, Doble y El Guadal.

“Son establecimientos de La Pampa, Rio Cuarto, Villa Mercedes y la restante de General Cabrera que tiene campos en Naschel. Es decir que es una hacienda que se va a adaptar bien a la zona y que es la cuarta vez que se vende con muy buenos resultados”, comento Lucas Abdallah que uno de los directivos de la consignataria.

“La comercialización será física y online. Los que quieran ir al predio son más que bienvenidos, quienes no pueda asistir, pueden hacerlo por zoom o seguir el remate por youtube y llamarnos. Hay varias maneras”, destacó sobre las opciones para comprar estos ejemplares.

La semana pasada, al adelantar detalles de este remate, el consignatario destacó la acción coordinada que despliegan estas cuatro cabañas que se han especializado en Angus Colorados: “Comparten sus experiencias y genética, y ahora, el resultado de este trabajo estará al alcance de los inversores de la franja el centro-cuyo a los fines de que puedan reforzar su stock ganadero”.



