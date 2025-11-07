Festival del libro de Santa Rosa: historias, resistencia y alegría

Mantener durante tres años un festival literario en el interior provincial no es una tarea para nada sencilla. Sin embargo, el encuentro de letras que se realizará el sábado a partir de las 19 en la Biblioteca Popular Lafinur de Santa Rosa de Conlara tiene esa vida gracias al empuje de sus organizadores, la predisposición de los invitados y la respuesta del público.

En medio de todo eso, Nicolás Taltavull, escritor de la localidad y cara visible del “Festival del libro”, nota que la realización de este año tuvo una particular tranquilidad, posiblemente debido a la experiencia de las ediciones anteriores. “Lo vivimos como una fiesta, una fiesta de fin de año de la cultura, que tuvo un año tan difícil”, sostuvo el autor.

Además del crecimiento constante que demuestra el encuentro, el organizador destacó las ganas que tiene la gente de juntarse en torno a libros, historias, relatos y arte en general. Porque el festival se celebra en una noche que trasciende la literatura –aunque la tiene como protagonista central- e incluye el teatro, la música y el cine.

La grilla que programó Nicolás para la edición 2025 tiene un factor común: muchos de los invitados son, en paralelo, organizadores de otros encuentros artísticos en la zona. Así, habrá representantes del OFF, el primer festival de fotografía que se realizó en octubre en Merlo, y el Merlo sangriento, el ya tradicional encuentro de cine de terror.

“Para mí es muy importante remarcar eso. Es un festival performático de principio a fin. Hacer estos cruces es fundamental”, recalcó Nicolás, autor del exitoso “Llegar a casa”, un libro de cuentos muy comentado en la provincia.

Entre las muchas actividades que tiene previsto el encuentro, una que tiene particularmente entusiasmado a los investigadores es la lectura que dos alumnos de una escuela rural de Merlo harán de los cuentos ganadores de un concurso literario. Además, la escritora Mariana Komiseroff, autora de “Bestias perfectas”, una completa investigación sobre el caso Lucio Dupuy, será la invitada especial.

Todas las actividades.

Presentación del libro “Bestias perfectas: el caso Lucio”, de la autora pampeana Mariana

Komiseroff. Conversará con Nicolás Taltavull.

“Más allá del libro”. Repensar la biblioteca popular: cómo crear comunidad y fortalecer

la articulación regional. Conversatorio con representantes de distintas bibliotecas de la

región.

“Flechazo poético”. Cuatro poetas se enfrentarán en dos duelos de lectura. Cada réplica

será una flecha directo al corazón. Participan: Ivana Álvarez Riccardo, Héctor José Ayala,

Carina Arrieta y Tomás Debeljuh.

“Una llave pequeña”. Ponemos la lupa sobre los epígrafes: esas pequeñas joyas literarias

capaces de abrirnos las puertas a grandes historias. Monólogo de Nora Serrano.

Proyección del cortometraje “Desolación” del director Juan Ever.

Lectura de relatos ganadores del concurso “Yo le escribo al espinal puntano”, organizado

por la Escuela Cándido Miranda N°169. Acompaña Florencia Urquiza, miembro del

jurado.

“¿Cómo leer una imagen?”. Decodificar las narrativas visuales que nos rodean. Charla a

cargo de la fotógrafa y docente Anabella Pressello.

Biblioteca Ambulante Tricletas: espacio infantil con libros y cuentos.

Exposición de dibujos con tijeras de Mariano Melidone.

Pintura de mural en vivo con alumnos del Centro Educativo N°17 y estudiantes de la

Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Nacional de los Comechingones, con la

coordinación de los profesores Marina Sánchez y Alfredo Cuello.

Shows en vivo de Carolina “La Colo” Martin y Fabio Gonzalez