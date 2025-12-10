Resurgió el reclamo por mayor seguridad rural

Tras múltiples reclamos sin respuestas, el presidente de la Sociedad Rural Rio Quinto, Daniel Casella, aseguró que los productores están al borde de una protesta que “dará que hablar”, por la magnitud de la manifestación contra la escalada de episodios de inseguridad que afectan al sector.

Confirmó que “tras meses de reclamos y gestiones fallidas”, sus colegas analizan implementar una medida extrema. “Esto ya sobrepaso todos los limites, vamos a esperar una semana si el Gobernador no nos recibe, realizaremos un camionetazo frente a la Casa de Gobierno, una protesta inédita que ya cuenta con el respaldo explícito de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ)”.

La tensión en este sector productivo, pilar de la economía provincial y de la región, volvió a subir otro peldaño. “Esto no da para más”, sentenció con frustración al describir un panorama que, según afirma, se volvió intolerable: abigeatos diarios, animales faenados dentro de los propios establecimientos y un clima de inseguridad que ya no solo golpea la economía, sino que amenaza la vida de quienes trabajan la tierra.

El dirigente confió que el pasado fin de semana, el productor Ignacio Roca denunció que en el establecimiento San Miguel, ubicado entre Villa Mercedes y Justo Daract, delincuentes ingresaron durante la madrugada, cortaron los alambres que dan a la Autopista de las Serranías Puntanas y carnearon dos vacas gordas a 400 metros del campo.

Roca, que además es vicepresidente de la Sociedad Rural Rio Quinto, describió la escena con evidente frustración: “Este hecho no es aislado se suma a seguilla de ataques que vienen afectando a numerosos productores de la zona y que generan un grado de preocupación creciente”.

En la región el robo y faenamiento de animales se volvió una modalidad repetida. Los productores advierten que los delincuentes actúan con precisión y absoluta impunidad, dejando daños económicos y emocionales difíciles de sobrellevar.

“La faena de ganado robado no para de crecer”, advirtió el dirigente. Y las cifras que manejan los productores son alarmantes. Animales desparecidos noche tras noche, huellas de faena clandestina dentro de los lotes y una cadena delictiva que, denuncian, opera impunemente.

Casella relató que mantuvieron reuniones con la ministra de Seguridad (Nancy Sosa) y posteriormente con los jefes de las comisarías de Juan Llerena, Justo Daract, Juan Jorba y otros puestos policiales del área de influencia de Villa Mercedes, pero, pese a las promesas, la situación empeoró.

Productores cara a cara con los delincuentes

El dirigente profundizó al revelar episodios recientes que elevan la preocupación a niveles críticos. “Hay casos de productores que se encontraron cara a cara con los delincuentes dentro de sus propios campos y encima fueron amenazados. Ya entramos en un clima donde está en riesgo la vida humana”.

Ese escenario de violencia rural, que hace unos años parecía excepcional, hoy se volvió parte de la rutina. Un vecino del departamento San Martín reveló que en los casos de abigeato también son moneda corriente.