Jueves 18 de Diciembre de 2025

SAN LUIS

Estrenos de cine

La tercera de "Avatar", la única novedad de la semana

James Cameron vuelve a sorprender con su historia definitiva y con el regreso de un personaje que no estuvo en la segunda entrega. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Cada vez que una nueva aventura de “Avatar”, la saga con la que James Cameron revolucionó el cine, se asoma en las carteleras del mundo, la expectativa es muy alta, a tal punto que en muchas salas argentinas la tercera entrega de la historia que se estrena el jueves 18 será la única novedad de la semana.

 

 

En San Luis, Cinemacenter y Cines Fénix se suman a esa movida y tienen a la mega producción como la única novedad de la semana. La tercera entrega, llamada “Avatar: fuego y ceniza”, presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.

 

 

En la película, Cameron lleva a los espectadores nuevamente al planeta Pandora en una aventura inmersiva con el soldado convertido en líder Na'vi Jake Sully, la guerrera Na'vi Neytiri y la familia Sully.

 

 

Una de las grandes novedades que tiene la producción es la reaparición de Toruk, la imponente criatura que se convirtió en símbolo de la primera entrega de Avata y que había estado ausente en la segunda entrega.

 

 

El regreso generó alta expectación entre los seguidores de la saga ya que el personaje representa poder y respeto entre los Na’vi.

 

 

