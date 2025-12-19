Canción sobre canción, como rayos de sol

La admiración que los tres integrantes de “Los nosotros” tienen por Fito Páez y por el rock nacional en general fue el empujón definitivo para un muy respetuoso tributo que varios músicos y músicas de San Luis le hicieron al rosarino el jueves a la noche en la sala Berta Vidal de Battini. La admiración fue compartida por el público, pues la totalidad de los más de 100 espectadores que asistieron al recital también promulgaron su encandilamiento por el autor de “El amor después del amor”.

Con todos los presentes conscientes y a la espera de los clásicos del autor, la tarea de “Los nosotros” era simplemente tocar esas canciones y recordar a uno de los compositores más lúcidos de la música popular argentina. Pero el trío de Alejandro Moretti, Emiliano Leyac y Nicolás Calderón fue un poco más allá y se animó a vestir las canciones con una mirada fresca y sensible.

En esa tarea, la función de los múltiples invitados que pasaron a lo largo de la noche por el escenario fue fundamental, con especial énfasis en los instrumentistas Pablo Borello, notable violinista, Alejandro Aguilera, eximio guitarrista, y Luz Tobares, encargada nada más y nada menos que de marcar el ritmo ante la ausencia de batería. Además, la artista aportó su dulce voz cuando su grupo. “Kika Camote” fue invitado, sobre el final, para “Tumbas de la gloria” y “La rueda mágica”.

El recorrido que propuso “Los nosotros” sobre la carrera de Páez fue cronológico y comenzó con “Del 63”, la primera canción del primer disco, homónimo. A partir de allí sucedieron canción sobre canción todos los éxitos iniciáticos del autor de “11 y 6”, por supuesto presente en la lista. Diego León le puso voz y sentimiento a “Cable a tierra”, según Emiliano, el tema más bajón de Fito; aunque de inmediato vino el oscuro “Ciudad de pobres corazones”, con la primera intervención de Borello y Aguilera como invitados.

La química entre Moretti y Leyac es indisimulable y se originó en el jardín de infantes. Tras una vida y cientos de escenarios compartidos, ambos músicos complementan sus personalidades entre la desfachatez simpática de Emiliano y el profesionalismo laxo de Alejandro. Entre ellos, hace equilibrio Calderón, líder de la creciente “Regular Juan”, quien respondió de manera eficaz cuando lo llamaron, sea tocar algún solo o a aportar alguna ocurrencia respecto a lo que sucedía en el escenario.

Porque la noche tuvo algunos pequeños incidentes como el que sufrió Aguilera con su guitarra antes de tocar “Sasha y Sissi en el círculo de baba”, temazo de “El amor después del amor”, o cómo el que disfrutó Julián Manrique, líder de “Los manyines de Cuyo”, que le avisó al trío cuando ya estaba arriba el escenario que no conocía del todo la letra de la canción que le tocó, “Y dale alegría en mi corazón”.

En general la elección de los temas estuvo signada por la popularidad y la llegada al público. Así, Daro Morán sorprendió con su versión absolutamente personal de “Polaroid de locura ordinaria”; Abi Berlo mezcló su deleite con “Fue amor”; y Ricardo Marino –a quien Moretti y Leyac presentaron “como nuestro mentor”- le puso personalidad, profesionalismo y exactitud a “Un vestido y un amor”.

El único tema que quedó fuera de ese registro de hits totales fue “Por siete vidas (Cacería)”, una joya de “Ey”, el cuarto disco de Páez, aunque con una revalorización en “Euforia”, el álbum acústico que grabó después de “Circo beat”. “Es un caprichito que nos quisimos dar”, dijo Alejandro, poco antes de terminar el show con una versión conjunta de "A rodar la vida", el tema con el que Fito suele terminar sus conciertos.

Aunque “Los nosotros” es una banda que nació para el recital tributo a Fito, por lo que Emiliano dijo en medio del recital habrá una segunda parte con la etapa post “El amor después del amor”; y una tercera presentación con un homenaje a “Sui generis”. Ante ese anuncio apurado, se evidenció el equilibrio de personalidades del trío y la buena onda que reina entre ellos: “Primero terminemos este y después vemos qué hacemos”, remató Calderón en una de sus pocas y buenas intervenciones habladas.