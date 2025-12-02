  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Martes 02 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Martes 02 de Diciembre de 2025

EN VIVO

San Luis

Se produjo el recambio parcial de la Cámara de Senadores

Juraron los senadores electos de Belgrano, San Martín, Ayacucho y Pedernera. Sergio Guardia será el nuevo presidente provisional. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Este martes se produjo la renovación parcial de la Cámara de Senadores de San Luis y fue elegido como presidente provisional, el legislador por Junín Sergio Guardia.

 

En la sesión preparatoria que fue presidida por el vicegobernador Ricardo Endeiza, asumieron los representantes electos por los departamentos Ayacucho, Belgrano, Pedernera y San Martín.

 

 

Se trata de:

 

-Diego García, por Ayacucho

 

-Carlos García, por Belgrano

 

-Adolfo Castro Luna, por Pedernera

 

-Federico Trombotto, por San Martín

 

 

Diego García y Carlos García iniciaron un nuevo mandato de cuatro años. Llegaron a la función por el Partido Justicialista (2019-2023) y ahora, tras ‘dejar’ al peronismo integrando la coalición encabezada por el poggismo, continuarán en el cargo.

 

 

La Mesa Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

 

-Presidente Provisional: Sergio Guardia

 

-Vicepresidente 1°: Diego García

 

-Vicepresidente 2°: Carlos García

 

 

Además, prestaron juramento las autoridades administrativas del Senado:

 

-Secretario Legislativo: Said Alume

 

-Prosecretario Legislativo: Mauro Chiatti

 

-Secretaria Administrativa: Soledad Giboin

 

-Prosecretario Administrativo: Daniel Camilli

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo