Se produjo el recambio parcial de la Cámara de Senadores

Este martes se produjo la renovación parcial de la Cámara de Senadores de San Luis y fue elegido como presidente provisional, el legislador por Junín Sergio Guardia.

En la sesión preparatoria que fue presidida por el vicegobernador Ricardo Endeiza, asumieron los representantes electos por los departamentos Ayacucho, Belgrano, Pedernera y San Martín.

Se trata de:

-Diego García, por Ayacucho

-Carlos García, por Belgrano

-Adolfo Castro Luna, por Pedernera

-Federico Trombotto, por San Martín

Diego García y Carlos García iniciaron un nuevo mandato de cuatro años. Llegaron a la función por el Partido Justicialista (2019-2023) y ahora, tras ‘dejar’ al peronismo integrando la coalición encabezada por el poggismo, continuarán en el cargo.

La Mesa Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

-Presidente Provisional: Sergio Guardia

-Vicepresidente 1°: Diego García

-Vicepresidente 2°: Carlos García

Además, prestaron juramento las autoridades administrativas del Senado:

-Secretario Legislativo: Said Alume

-Prosecretario Legislativo: Mauro Chiatti

-Secretaria Administrativa: Soledad Giboin

-Prosecretario Administrativo: Daniel Camilli