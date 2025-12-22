  • Nuestras redes
21°SAN LUIS - Lunes 22 de Diciembre de 2025

21°SAN LUIS - Lunes 22 de Diciembre de 2025

Campeonato sanluiseño

En La Pedrera, las bicis volaron por última vez en el año

Martín Perello ganó la General entre los varones y Bianca Tempestini entre las mujeres. Una despedida llena de color y velocidad. 

Por redacción
| Hace 2 horas

La última fecha del campeonato sanluiseño de ciclismo se desarrolló el fin de semana en La Pedrera de Villa Mercedes y significó una fiesta de despedida de la actividad en la provincia durante un muy activo 2025.

 

 

Martín Perello, del equipo París, fue el ganador de la General, en tanto que la cada vez más rápida Bianca Tempestini, de San Francisco del Monte de Oro, se quedó con la categoría de Damas.

 

 

La organización de la carrera estuvo a cargo del Club General Pedernera y fue válida por la octava fecha del calendario sanluiseño 2025.

 

 

 

Los resultados finales:

 

 

Élite

 

1°Perello Martin

 

2° Busso González Valentín

 

3° Diaz Lorenzo

 

4° Giménez Franco

 

5° Fernández Sebastián

 

6° Maron Lautaro

 

7° Oviedo Ramón

 

8° Spon Elias

 

9° Salinas Joaquin

 

10° Pereyra Pedro

 

 

 

 

Damas

 

1° Tempestini Bianca

 

2° Quiroga Daiana

 

3° González Ana Paula

 

4° Cilia Naiara

 

5° Rodríguez María Pilar

 

 

Juveniles

 

1° Sosa Guevara Gustavo

 

2° Aguilera Agustín

 

3° López Francisco

 

4° Agüero Santino

 

 

Master E

 

1° Córdoba Osvaldo

 

2° Córdoba Luis

 

3° Gauna Eduardo

 

4° Moyano Enrique

 

 

Master D

 

1° Cappadona Nelson

 

2° Rosales Juan

 

3° Zárate Antonio

 

4° Ros Jorge

 

5° Flores Adolfo

 

 

Master C

 

1° Funes Eduardo

 

2° Salgado Manuel

 

3° Gómez Gustavo

 

4° Quiroga Marcelo

 

5° Contretas Walter

 

 

Master B

 

1° González Alejandro

 

2° Fredes Fabián

 

3° Escudero José

 

4° Di Giambatista Fernando

 

5° Benavidez José

 

 

Élite 2

 

1° Molina Alan

 

2° Calderón Gastón

 

3° Lucero Mario

 

4° Savini Denis

 

5° Gresenco Alan Darío

 

 

Master A

 

1° Blanco Alejandro

 

2° Sánchez Federico

 

3° Torres Jorge

 

4° Altinier Milton

 

5° Selia Matías

 

 

