Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

El atleta sueco Armand Duplantis estableció un nuevo récord mundial en salto con garrocha, en el evento Mondo Classic, disputado en la ciudad de Uppsala, en su país natal.

Duplantis subió la nueva marca a 6,31 metros, quedándose con el récord por decimoquinta vez en su carrera.

Su capacidad para superarse de forma reiterativa es estratégica: la World Athletics, entidad organizadora de los certámenes de atletismo, otorga un premio de 100.000 dólares a cada atleta que pueda mejorar un récord mundial, por lo que el sueco se ve beneficiado.

Con 130 victorias en competencias de salto con garrocha, las últimas 50 de manera consecutiva, y a sus 26 años, Armand Duplantis volvió a aumentar el récord histórico de la disciplina.

El sueco ya comienza a hacerse un nombre como uno de los mejores atletas de la historia, fue premiado como el mejor deportista mundial del año pasado por la Academia Laureus World Sports, y mejoró su marca luego de obtener cuatro récords en el año pasado.

La racha de Duplantis como el mejor saltador con garrocha del mundo comenzó en febrero de 2020, cuando el sueco superó el récord que poseía el francés Renaud Lavillenie y subió la vara a 6,17 metros, altura que aumentó por un centímetro tan solo una semana después.

Una de sus marcas más destacadas llegó en 2024, alcanzando una altura de 6,25 metros en la final de, ni más ni menos, los Juegos Olímpicos de París, logrando quedarse con su segunda medalla de oro olímpica consecutiva, al haber ganado también en Tokio 2020.

Además, “Mondo”, como se lo conoce en el mundo del atletismo, acumula tres campeonatos mundiales de atletismo, en 2022, 2023 y 2025, otros tres mundiales en pista cubierta, y se quedó en tres oportunidades con el campeonato europeo.__IP__

Más allá de una constante habilidad para superarse a sí mismo y mejorar, su costumbre de mejorar el récord mundial centímetro a centímetro no es casualidad: como la World Athletics lo premia a los deportistas con 100.000 dólares por cada marca mundial batida, el sueco se ve más beneficiado si sube la vara de a un centímetro, en lugar de mostrar todo su potencial de forma abrupta.