21°SAN LUIS - Lunes 29 de Diciembre de 2025

21°SAN LUIS - Lunes 29 de Diciembre de 2025

Noticia falsa

"Que la inocencia te valga": Cavani no cuelga los botines

Posiblemente por el Día de los Inocentes, un reconocido periodista compartió una falsa noticia que luego eliminó.

Por redacción
| Hace 5 horas

Parece que ni siquiera Fabrizio Romano, el supuesto gurú de los mercados de pases, es inmune al “Día de los Inocentes”, ya que este domingo incurrió en la difusión de fake news

 

Este domingo 28 de diciembre, el periodista italiano protagonizó un blooper histórico al difundir como oficial una noticia falsa sobre el retiro inmediato de Edinson Cavani, el delantero estrella de Boca.

 

Todo comenzó con una placa en su cuenta de Instagram, donde Romano —famoso por su infalibilidad— confirmaba que el "Matador" colgaba los botines. La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales, generando sorpresa generalizada.

 

El error de Romano radicó en no contemplar la tradición del Día de los Inocentes en España y Latinoamérica. La información, que surgió como una broma de un portal especializado, fue tomada como una primicia por el periodista, quien no tardó en postearla ante sus millones de seguidores.

 

Fu así que, minutos después y al advertir que se trataba de una noticia falsa propia de la fecha, Romano eliminó la publicación sin dejar rastro, aunque las capturas de pantalla ya se habían vuelto virales.

 

Fuente: Noticias Argentinas 

 

 
