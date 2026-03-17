Apertura 2026: Lanús goleó y se asienta en zona de clasificación

Lanús ganó, gustó y goleó ante un Newell’s que sigue sin levantar cabeza en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

En una noche inmejorable para el local, los tantos fueron convertidos por el delantero Walter Bou, de penal a los 15 minutos, un triplete del mediocampista Dylan Aquino, en 36 y 40 minutos del primer tiempo y ocho del segundo, y el extremo Eduardo Salvio, a los nueve minutos del complemento.

Con el triunfo, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino alcanzó el cuarto puesto de la zona A con 15 unidades, y un partido menos que el resto, mientras que la “Lepra” se mantiene en el último lugar, en un torneo para el olvido, con apenas tres puntos.

En la próxima fecha, el “Granate” deberá visitar a Vélez, el sábado 21 de marzo a las 15:30, mientras que el equipo que dirige Frank Darío Kudelka recibirá a Gimnasia de Mendoza el mismo día, a partir de las 17:45, en el estadio Marcelo Bielsa.

Renunció el DT de San Lorenzo

El director técnico Damián Ayude dejó San Lorenzo luego de ser despedido y reconoció que está “tranquilo y agradecido con la gente”.

Mientras salía del club, Ayude frenó para hablar con la prensa y expresó cómo se sentía luego de su periodo en el “Ciclón”.

Pese a expresar su tranquilidad y agradecimiento para la gente, Ayude no quiso dar más detalles, aunque se lo vio visiblemente afectado por la decisión tomada por la dirigencia.

Durante su estadía en San Lorenzo, Ayude dirigió 29 partidos, con un saldo de 9 triunfos, 11 empates y otras nueve derrotas.

El detonando para su despido fue la goleada 5-2 que sufrió ante Defensa y Justicia este lunes, por la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el actual Torneo Apertura, San Lorenzo acumula cuatro partidos sin ganar y está 9° en la Zona A con solo 13 puntos, por lo que no clasificaría a los playoffs.