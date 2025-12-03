Réplicas de dos obras de los Jardines Vaticanos recorren la provincia

Las obras del artista plástico Alejandro Marmo tienen un recorrido extenso y llamativo para la comunidad católica. Dos de ellas, La Virgen y el Cristo Obrero con descarte, esculturas realizadas íntegramente con metal reciclado, fueron emplazadas en los Jardines Vaticanos en el 2014.

Las réplicas de esas piezas harán un recorrido por la provincia de como parte de “una acción cultural y espiritual que combina arte público, identidad comunitaria y un mensaje de esperanza”, dijo el Obispado de San Luis.

Las dos esculturas ya visitaron Justo Daract y Villa Mercedes y se espera que en los próximos días lleguen a otros puntos de la provincia.

Marmo es un artista nacido en Caseros, en la provincia de Buenos Aires, en 1971.