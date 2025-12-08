Los dos partidos del Regional Amateur terminaron en cero

La apertura de la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur en San Luis no arrojó ganadores. Defensores de Belgrano de Justo Daract y Estudiantes igualaron 0 a 0 e igual marcador se registró en el cruce entre Atlético Concarán y Jorge Newbery de Villa Mercedes.

Ahora, la expectativa está puesta en lo que ocurra el próximo fin de semana cuando se disputen las revanchas. Cumplida esta instancia, los vencedores se enfrentarán a los mejores de la región Cuyo, donde fin de semana se registraron resultados sorprendentes.

FADEP de Mendoza derrotó 3 a 0 a Deportivo Eugenio Bustos con goles de Matías Navarro, Braian Acosta y Gonzalo Klusener. El choque entre Atlético Argentino de San José y Alianza de San Juan quedó en cero.

En Cochagual, en el estadio de Sportivo Huarpes, el local General Belgrano igualó 1 a 1 con Unión de Villa Krause. Luciano Riveros puso en ventaja al equipo de Villa Krause y Maximiliano Reinoso selló la igualdad.

En el departamento de San Martín (San Juan), Peñaflor con gol de Valentín Torres, se imponía 1 a 0 a Árbol Verde de Jáchal, pero el partido se suspendió por un fuerte temporal que afectó el campo de juego. Resta completar segundo tiempo.