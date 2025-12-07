Ganó Max, el campeón fue Lando y Franco quedó último

Pese a que Max Verstappen ganó la carrera, el británico Lando Norris, de McLaren, salió campeón de la Fórmula 1 por primera vez en una prueba en la que Alpine, la escudería del argentino Franco Colapinto, ocupó los dos últimos puestos.

El Gran Premio de Abu Dhabi prometía mucha acción, pero finalmente se convirtió en una competencia sin demasiadas alteraciones que empezó y terminó con el piloto de Red Bull en la delantera. En el otro extremo, Colapinto largó en el último puesto y terminó en el mismo lugar, sin sumar puntos en todo el torneo y a la espera de mejorar el año que viene.

Pero el gran protagonista de la jornada fue Norris, quien se coronó por apenas dos puntos cuando a mitad de año había sacado una muy buena ventaja sobre el resto de los pilotos.

El británico consiguió el primer título de su trayectoria en la Máxima y le devolvió la supremacía a Mc Laren, que se había consagrado por última vez en 2008; y a Reino Unido, cuyo último ganador había sido Lewis Hamilton en 2020.