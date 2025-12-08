Tres goles de Joana en la sufrida despedida argentina del Mundial de handball

En un partido que se definió en la última bola, la selección argentina femenina de handball se despidió del Mundial con un triunfo por 30 a 29 ante Túnez, que le permitió irse del torneo con una sonrisa. La misma que se dibujó en la cara de la puntana Joana Bolling, autora de tres goles muy importantes y habitual aportante en la defensa del conjunto nacional.

La extremo que juega en España hizo su primer gol del partido en su primer intento al arco, sobre el final del periodo inicial, cuando Argentina dominaba claramente el juego y estaba 16 a 7 arriba en el marcador. El segundo tanto de la puntana fue apenas comenzado el segundo, luego de una gran defensa propia y un contrataque letal que le dio a La Garra más ventaja, 18 a 10.

Para consolidar ese distancia, Joana metió un tercer gol con el que las albicelestes se pusieron 20 a 14, pero a partir de ese momento Túnez comenzó una remontada que puso en serio riesgo el triunfo nacional, a tal punto que a pocos minutos de terminar el partido, las africanas estaban dos goles arriba.

Sin embargo, con Bolling en el banco, Argentina repuntó con más garra que juego y se pudo llevar en la última pelota del partido el triunfo que la posicionará entre el puesto 20 y 24 del torneo.