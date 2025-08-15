Miedo a denunciar y años sin luz: el trasfondo de la inseguridad en San Gerónimo

La ola de robos que atraviesa San Gerónimo es apenas la cara más visible de un problema más profundo. Detrás de cada denuncia, los vecinos aseguran que hay otros casos que quedan en silencio por miedo. “La gente no quiere hablar porque depende del trabajo de la intendenta. Una vecina fue víctima de robo, pero me escribió asustada: si sale en los medios puedo perder mi empleo”, relató una habitante de la zona.



El temor a represalias políticas se mezcla con la falta de confianza en las instituciones. “La gente ya no denuncia porque no pasa nada”, lamentó otro vecino. Mientras tanto, la inseguridad crece y la sensación de indefensión se expande.

Pero la inseguridad no es el único problema. Sobre la ruta 15, decenas de familias viven hace años sin electricidad. “El municipio nos dice que tenemos que pagar nosotros el transformador, pero no podemos. No es solo para nuestras casas, es una obra que serviría a toda la comunidad”, explicaron.

Los vecinos aseguran que presentaron notas y pedidos formales, pero nunca tuvieron respuestas concretas. “Hemos visto que hubo ayuda del gobierno para obras, pensamos que esta vez iban a invertir, pero seguimos igual. Estamos estancados”, expresaron.

Así, la vida en San Gerónimo se vuelve cada vez más difícil: robos reiterados, miedo a denunciar y familias enteras que, tras casi dos décadas, siguen esperando algo tan básico como la luz.